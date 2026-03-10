Тръмп отвърна на новата оферта на Иран за Ормузкия проток: "Ще ви ударим 20 пъти по-силно"

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с удар, „ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛЕН“ от атаките досега, ако преминаването на петрол през Ормузкия проток продължи да бъде блокирано от Техеран. Към момента Ормузкият проток се води затворен от Иран, който заплашва и обстрелва кораби, които се опитат да преминат през 21-километровия воден маршрут, през който минават около 20% от световните доставки на нефт и втечнен природен газ.

Преди часове от Ислямската република поставиха ново условие за безопасно преминаване през пролива - всяка арабска или европейска държава, която експулсира посланиците на Израел и САЩ от своята територия, ще може свободно да го направи със свои кораби: Условие: Иран обяви как всяка държава ще може да минава свободно през Ормузкия проток.

"Смърт, огън и ярост" и "подарък за Китай"

Заедно със заплахата за по-мощни нападения срещу иранска територия, Тръмп добави следната закана в профила си в Truth Social: "Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, които ще направят практически невъзможно Иран да се възстанови като нация – смърт, огън и ярост ще се стоварят върху тях – но се надявам и се моля това да не се случи! Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и всички нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че този жест ще бъде високо оценен. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!".

Още: Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

По-рано, на пресконференция, републиканецът отбеляза, че "когато дойде времето", Военноморските сили на САЩ и техните партньори ще ескортират танкери през протока, ако е необходимо. "Надявам се да не се наложи, но ако се наложи, ще ги придружим право през него“, каза още Тръмп. „Ормузкият проток ще остане сигурен. Имаме много военни кораби там с най-доброто оборудване в света, така че ще го защитим“, обясни още американският президент.

Trump:



The Strait of Hormuz is going to remain safe.



We have a lot of Navy ships there. pic.twitter.com/fAQ8x7fWfO — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Той добави, че САЩ не били засегнати, защото имали много петрол: "Имаме огромни количества петрол и газ – много повече, отколкото ни трябва".

Още: Тръмп: Войната в Иран е почти приключила, изпреварихме предварителния график