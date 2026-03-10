Австралия изпраща ракети в ОАЕ

Австралия ще изпрати ракети в Обединените арабски емирства и ще разположи военен самолет за въздушно наблюдение в Близкия изток, но няма да изпраща войски на територията на Иран. Това заяви днес премиерът Антъни Албанезе. Военната подкрепа на Австралия ще помогне на държавите от Персийския залив да се защитят срещу непровокирани атаки от Иран, каза Албанезе и подчерта, че страната му „не е страна в конфликта“, цитира го Ройтерс.

„Нашето участие е изцяло отбранително“, каза австралийският премиер пред журналисти. „То е в защита на австралийците в региона, както и в защита на нашите приятели в Обединените арабски емирства“, добави той.

Премиерът уточни, че Австралия ще разположи за първоначален период от четири седмици един от своите самолети за далечно радиолокационно откриване и управление „E-7A Уеджтейл“, произведен от „Боинг“, за да подпомогне защитата на въздушното пространство над страните от Залива.

Още: НАТО затяга отбраната срещу Иран, разположи Patriot в Югоизточна Турция (ВИДЕО)

По думите му на ОАЕ ще бъдат предоставени и усъвършенствани ракети „въздух-въздух“ със среден обсег, след телефонен разговор с президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.