Армения: Чужди държави планират намеса в изборите ни

Има риск от външна намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения, които ще се произведат на 7 юни. За такова нещо предупреди Арменската служба за външно разузнаване, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Според събраната разузнавателна информация "различни държави" се опитват да повлияят на изборния процес, като оказват натиск върху арменци в чужбина, и по-специално в една конкретна държава, да подкрепят определени политически партии.

Службата за външно разузнаване на Армения не назовава държавата, в която, по думите ѝ, се упражнява подобен натиск.

Чужда държава оказва натиск

"Службата за външно разузнаване разполага с информация, че в една чужда държава различни лица, представящи се като представители на специалните служби на съответната страна, се опитват да оказват натиск върху хора от арменски произход и върху граждани на Армения, които развиват икономическа дейност там", гласи съобщението.

"Целта е те да бъдат подтикнати към действия в подкрепа на определени политически сили, заявили намерение да участват в предстоящите парламентарни избори в Армения", се посочва още в обявлението, предаде БТА.

Разузнавателната служба е на мнение, че тези действия включват, но не се ограничават до предоставяне на финансовa и организационнa подкрепa от страна на въпросните бизнесмени към съответните политически сили.

