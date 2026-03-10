"Акт на незаконна агресия": Сестрата на Ким Чен Ун критикува САЩ за конфликта с Иран

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун е разгневена от началото на годишните съвместни военни учения между Сеул и Вашингтон, като използва възможността остро да разкритикува и американско-израелските удари срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Южна Корея и техният съюзник САЩ вчера започнаха годишните пролетни военни учения, наречени "Щит на свободата", по време на които се очаква до 19 март да бъдат мобилизирани около 18 000 южнокорейски войници и все още неизвестен брой американски военни.

"Тези учения се провеждат в критично време, когато структурата на глобалната сигурност бързо се руши, а войни избухват в различни краища на света", заяви Ком Йо Чен. Тя приписа ситуацията на "безразсъдните действия на скандални международни престъпници" в явна препратка към САЩ и Израел.

Ким осъди американско-израелските удари срещу Иран като "акт на незаконна агресия", разкриваща "бунтовната" природа на Вашингтон.

Сестрата на севернокорейския лидер допълни, че съвместните военни учения между Сеул и Вашингтон "ще имат ужасни и невъобразими последици".

Междувременно Ким Чен Ун изпрати писмо на китайския президент Си Цзинпин, потвърждавайки отношенията между двете страни. Ким написа, че смята, че двустранните отношения ще продължат да се развиват в тясно сътрудничество.

Писмото на севернокорейския лидер е отговор на писмо на Си, който поздрави Ким за преизбирането му за генерален секретар на управляващата партия.