Иран: Три държави се свързаха с нас за възможно примирие, но ние решаваме кога

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви вечерта на 9 март, че няколко държави, сред които Китай, Русия и Франция, са се свързали с Техеран по повод възможно примирие. „Нашето първо условие за примирие е агресията да не се повтаря“, коментира обаче той, цитиран от иранската информационна агенция ISNA. Гарибабади също така заяви, че Иран имал преимущество във войната и именно Ислямската република щяла да реши кога тя ще приключи.

Думите му идват на фона на ликвидирането на редица военни и политически фигури от режима след ударите на Израел и САЩ, потопяването на десетки ирански военни кораби (51 - по последни думи на Доналд Тръмп), сериозни щети по ракетните установки на Ислямската република, по петролната инфраструктура и др. Тръмп дори заяви, че САЩ изпреварили графика, по който се движели, и че войната била почти приключила.

Иран отвърна с удари с дронове и ракети срещу Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които се намират военни бази на САЩ, порази също британска военна база в Кипър и неуспешно атакува три пъти Турция с балистични ракети. Междувременно Министерството на отбраната на Турция съобщи, че американска противовъздушна система Patriot е разположена в югоизточната провинция Малатия като част от мерките на НАТО за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в контекста на ракетните заплахи, свързани с войната в Иран.

Техеран: Не започнахме войната, но ние ще я завършим

Иран не е започнал войната, но ще я приключи, заяви във вторник правителственият говорител Фатеме Мохаджерани - според коментари, публикувани от иранските държавни медии. В пряко предаване Мохаджерани каза, че Иран се надява враждебните действия да спрат, но е подготвен за всички сценарии. „Ние не започнахме войната, но ние ще бъдем тези, които ще я прекратят“, каза тя.

И добави, че преговори могат да се проведат едва след като сраженията спрат. „Ако войната напълно спре, тогава можем да говорим“, каза тя, цитирана от опозиционната телевизия Iran International.

А командирът на въздушно-космическите сили на Иранската революционна гвардия Сейед Маджид Мусави заплаши, че Иран повече няма да изстрелва ракети с бойни глави, по-леки от един тон, като честотата на ударите, мащабът на вълните и обхватът щели да се увеличат: Ракети с бойни глави от 1 тон "летят" към основното израелско летище: Иран се хвали с атака по несъществуваща въздушна база (ВИДЕО).

❗️IRGC Aerospace Force commander Seyed Majid Moosavi threatened Iran will no longer fire missiles with warheads lighter than one ton, with strike frequency, wave scale, and range all set to increase. #Iran pic.twitter.com/S2IaVceEPD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026