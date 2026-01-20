"Ислямска държава" нарочи китайците

"Ислямска държава" пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в центъра на Кабул, при което според полицията и спасителните служби са загинали най-малко 7 души.

Това съобщи групата SITE, която следи джихадистки уебсайтове, предадоха Франс прес и Ройтерс.

""Ислямска държава в Афганистан" е включила китайските граждани в списъка си с цели, особено в светлината на ескалиращите престъпления, извършвани от китайското правителство срещу угнетените уйгурски мюсюлмани", се казва в изявлението на въоръжената групировка, цитирано от SITE.

Още: Как "Ислямска държава" в Турция заплашва цяла Европа?

На мястото след експлозията, станала на улица, известна с цветарите си, са били изпратени полицейски коли и линейка. Ресторантът е собственост на китайски мюсюлманин.

"Един китайски мюсюлманин, Аюб, и шестима афганистанци, са били убити, а много други са били ранени", заяви от своя страна говорителят на полицията в афганистанската столица, Халид Задран.

"Експлозията е станала близо до кухнята" на това заведение, специализирано в приготвянето на юфка, което се посещава предимно от китайски мюсюлмани, добави той.

Източник: iStock

Според Задран се води разследване, за да се установи причината за тази трагедия.

Още: Турция с мащабна офанзива срещу "Ислямска държава"

По-рано беше съобщено, че експлозията се е случила "в хотел".

Китайското присъствие в Афганистан

По думите на италианската неправителствена организация Emergency тя е получила 7 тела, а 13 души са били приети за операция в управляваната от нея болница, намираща се недалеч от този обикновено оживен квартал с много ресторанти.

"Сред ранените има 4 жени и едно дете", заяви в съобщение Деян Паник, директор на неправителствената организация в Афганистан.

Афганистанските власти обещаха да възстановят сигурността в страната си и да привличат чуждестранни инвеститори, тъй като международната помощ се изчерпва, предаде БТА.

Китайски бизнесмени се насочват към Афганистан откакто талибаните се върнаха на власт през 2021 г.

Още през 2022 г. групировката "Ислямска държава" пое отговорност за смъртоносно нападение срещу хотел в Кабул, посещаван от китайски клиенти.

Китай, който има 76-километрова граница с Афганистан, поддържа тесни връзки с талибанското правителство, припомня АФП.