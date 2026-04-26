Изолирана суперсила: САЩ и разломът в НАТО

Продължаващият конфликт в Иран заплашва да задълбочи разрива между Съединените щати и техните партньори от НАТО. Предупрежденията за възможен срив в трансатлантическите отношения се засилват, пише германското издание WirtschaftsWoche.

Събитията се развиват с такава скорост, че е трудно да бъдат проследени. Само преди седмица Доналд Тръмп, демонстриращ увереност, отправи нова атака срещу съюзниците си в НАТО. "Преди два месеца имах нужда от вашата помощ, а сега вече не се нуждая от нея", заяви той от сцена в Аризона.

По това време все още съществуваха очаквания за дипломатическо решение на конфликта с Иран. Позициите на страните оставаха далечни, но прекратяването на израелските удари в Ливан създаде надежда за деескалация.

Вместо това последва ново изостряне. Иран отново затвори Ормузкия проток. Американският флот откри огън и задържа търговски кораб под ирански флаг. Финансовите пазари реагираха незабавно - индексът DAX се понижи още в началото на седмицата. Малко по-късно Техеран отрече информацията за подготвяни преговори със САЩ в Пакистан, които Тръмп обяви предварително.

След кратко прекратяване на огъня боевете отново могат да се разгорят. Според източници в Берлин Белият дом "сериозно е надценил възможностите си". Още по-притеснително е, че Тръмп изглежда губи интерес към кризата, която самият той предизвика. По данни на WirtschaftsWoche той може да насочи вниманието си обратно към НАТО, опитвайки се да прехвърли отговорността за ситуацията върху европейските съюзници.

Без мандат - без участие

Подобно развитие би могло да доведе и без това обтегнатите отношения до ръба на разпад. В германски правителствени среди твърдят, че САЩ формално продължават да спазват военните си ангажименти. В същото време обаче дистанцирането от Европа става все по-осезаемо, особено що се отнася до конвенционалната отбрана.

Нова ескалация в Иран би поставила под въпрос и стратегията на канцлера Фридрих Мерц да тушира напрежението. Той обвърза евентуално участие на Бундесвера с ясно прекратяване на огъня и мандат от ООН - условие, което оставя ограничено поле за военна подкрепа.

Допълнително напрежение внесе и изявление на държавния секретар Марко Рубио, че САЩ ще "преразгледат" участието си в НАТО след края на конфликта. Подобни сигнали засилват опасенията, че ангажиментът на Вашингтон към Алианса може да отслабне. Това е особено показателно, тъй като Рубио традиционно е сред поддръжниците на трансатлантическите връзки.

"Хаос, провокиран от самия Тръмп"

Критики идват и от самите Съединени щати. "Заплахите за напускане на НАТО, защото съюзниците не искат да се въвлекат в конфликт с Иран, който самият Тръмп провокира, са контрапродуктивни", заяви Грегъри Мийкс, водещ демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

По думите му НАТО "не е празен чек" за едностранни действия. Според него САЩ рискуват да останат изолирани в скъпоструващ конфликт - "хаос, който самият Тръмп предизвика".

Подобна позиция изрази и Адам Смит от Комисията по въоръжените сили. Според него действията на Тръмп нанасят сериозни щети на Алианса и на националната сигурност на САЩ. "Не можем да продължим да нормализираме непредсказуемите му заплахи", заяви той.

Алиансът между разклащане и укрепване

Въпреки напрежението част от американските политици не отписват НАТО. "Алиансът е преминавал през трудни периоди и преди", отбелязва Адам Смит, подчертавайки, че Конгресът и голяма част от обществото продължават да го подкрепят.

Експертите обаче предупреждават за дългосрочни последици. "НАТО страда от сериозен дефицит на доверие", казва бившият посланик на САЩ в НАТО Джулиан Смит. Според нея съюзниците все по-често възприемат Вашингтон като непредсказуем партньор, особено след заплахите за действия спрямо Гренландия.

В същото време Алиансът укрепва в друг аспект - европейските държави увеличават разходите си за отбрана и поемат по-голяма отговорност за сигурността си.

Това обаче може да има и обратен ефект за САЩ. Засилващото се превъоръжаване в Европа започва да се възприема и като конкуренция. "Колкото повече Тръмп атакува съюзниците, толкова повече Европа се ориентира към самостоятелна политика, водена от Германия", коментира източник от отбранителния сектор.

В този процес ролята на САЩ постепенно се променя - от водещ съюзник към все по-изолирана суперсила.

Автори: Юлиан Хайслер и Макс Бидербек за WirtschaftsWoche

Превод: Ганчо Каменарски