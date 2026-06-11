Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ с нови удари по Иран, на прицел са военни обекти (ВИДЕО)

11 юни 2026, 1:29 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
САЩ с нови удари по Иран, на прицел са военни обекти (ВИДЕО)

Силите на Централното командване на САЩ започнаха днес в 17:15 ч. източно време да нанасят допълнителни удари в самоотбрана срещу множество цели в Иран по указание на главнокомандващия. Ударите са отговор на необоснованата и продължаваща агресия на Иран. Това се казва в изявление на централното командване CENTCOM.

За момента е ясно, че САЩ провеждат сами атаките, като от израелска страна вече обявиха, че не участват в ударите. Експлозии са чути в Бандар Абас, както и в други южни градове. Според американските военни, атакувани са ПВО системи, радари и центрове за командване на дронове.

Над столицата Техеран пък са забелязани бойни ирански самолети. Засега те патрулират, а в града е тихо и няма регистрирани удари.

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Техеран САЩ въздушни удари война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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