Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Резултатите за мир на Тръмп: САЩ бомбардира, Иран затвори Ормузкия проток, Кувейт под обстрел (ВИДЕО)

11 юни 2026, 6:44 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Резултатите за мир на Тръмп: САЩ бомбардира, Иран затвори Ормузкия проток, Кувейт под обстрел (ВИДЕО)

САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизия Fox News, след като в малките часове на нощта 79 американски изтребителя атакуваха цели в Иран. Държавният глава на САЩ потвърди, че американски изтребители действат в небето над Иран. Той добави, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките. Тръмп изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран. Те са отговор за свалянето на американски хеликоптер "Апачи" в района на Ормузкия проток - според The Wall Street Journal той е ескортирал и пазел от ирански дронове преминаващи през Ормузкия проток кораби, но и изпълнение на закана на Тръмп, че щом Иран не иска да преговаря по-бързо за мир, ще има бомбардировки.

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Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран. "Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран. "Силите на Централното командване нанесоха удари по инсталации за военно наблюдение, по комуникационни системи и по обекти на иранската противовъздушна отбрана из цялата страна", се казва още в изявлението.

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В отговор на ударите, висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. "Американските сили нанесоха, при условия на самоотбрана, нови удари по няколко цели в Иран, по нареждане на върховния главнокомандващ", написа в официалния си профил в "Х" Централното командване на американските въоръжени сили.

"Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток", заявиха обаче в "X" американските въоръжени сили.

Същевременно Кувейт заяви, че е обект на въздушна атака и временното затвори въздушното си пространство, считано от 4:50 часа днес. Полетите се пренасочват към алтернативни летища като предпазна мярка, насочена към запазване на безопасността и сигурността на въздушната навигация и пътниците. Въздушното пространство ще бъде отворено отново след потвърждение, че атаките са приключили и опасността е отминала.

Всички пътници са призовани да следват официалните актуализации и да спазват съответните инструкции и насоки.

От посолството на САЩ в Йордания също предупредиха за въздушна атака и призоваха незабавно да се потърси укритие.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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