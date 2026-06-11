Резултатите за мир на Тръмп: САЩ бомбардира, Иран затвори Ормузкия проток, Кувейт под обстрел (ВИДЕО)

САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизия Fox News, след като в малките часове на нощта 79 американски изтребителя атакуваха цели в Иран. Държавният глава на САЩ потвърди, че американски изтребители действат в небето над Иран. Той добави, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките. Тръмп изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.
Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран. Те са отговор за свалянето на американски хеликоптер "Апачи" в района на Ормузкия проток - според The Wall Street Journal той е ескортирал и пазел от ирански дронове преминаващи през Ормузкия проток кораби, но и изпълнение на закана на Тръмп, че щом Иран не иска да преговаря по-бързо за мир, ще има бомбардировки.
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Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран. "Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.
Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран. "Силите на Централното командване нанесоха удари по инсталации за военно наблюдение, по комуникационни системи и по обекти на иранската противовъздушна отбрана из цялата страна", се казва още в изявлението.
June 11, 2026
Footage of the USS Michael Murphy (DDG-112) launching five Tomahawk cruise missiles at Iran tonight. pic.twitter.com/nlsAMNhFMF— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026
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В отговор на ударите, висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. "Американските сили нанесоха, при условия на самоотбрана, нови удари по няколко цели в Иран, по нареждане на върховния главнокомандващ", написа в официалния си профил в "Х" Централното командване на американските въоръжени сили.
"Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток", заявиха обаче в "X" американските въоръжени сили.
CENTCOM:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/HzKn4Biu1G
Pete Hegseth:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
So if our blockade is ironclad, which it is, and we're able to move commercial shipping in and out of the Strait of Hormuz, who controls the Strait of Hormuz?
President Trump said it, and he's right: the United States of America controls the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/DbaooMRPJy
Същевременно Кувейт заяви, че е обект на въздушна атака и временното затвори въздушното си пространство, считано от 4:50 часа днес. Полетите се пренасочват към алтернативни летища като предпазна мярка, насочена към запазване на безопасността и сигурността на въздушната навигация и пътниците. Въздушното пространство ще бъде отворено отново след потвърждение, че атаките са приключили и опасността е отминала.
Всички пътници са призовани да следват официалните актуализации и да спазват съответните инструкции и насоки.
بيان صحفي— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 11, 2026
تعلن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً بدءا من الساعه ٤:٥٠ صباح اليوم الخميس وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية…
Iranian ballistic missiles seen launching towards coalition targets this morning. pic.twitter.com/CiGVRKOE9j— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026
От посолството на САЩ в Йордания също предупредиха за въздушна атака и призоваха незабавно да се потърси укритие.
Footage of an engagement between an American PATRIOT SAM battery and incoming Iranian medium-range ballistic missiles over Jordan this morning. pic.twitter.com/nCT7YhSTeD— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2026