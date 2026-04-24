Мерц: ЕС е готов да облекчи санкциите срещу Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европейският съюз (ЕС) е готов постепенно да облекчи санкциите срещу Иран, в случай че бъде сключено всеобхватно споразумение.

„Облекчаването на санкциите може да бъде част от процес“, каза Мерц, който е в Никозия за срещата на върха на ЕС. „И никой не възразява срещу това“, добави той, цитиран от Ройтерс.

„Това е, така да се каже, част от приноса, който можем да дадем, за да напредне този процес и, да се надяваме, да доведе до трайно прекратяване на огъня“, заяви още Мерц.

