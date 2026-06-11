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Техеран: Няма да има сделка под натиск

11 юни 2026, 6:00 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Техеран: Няма да има сделка под натиск

Посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви пред Съвета за сигурност, че трайно споразумение за прекратяване на конфликта със САЩ и Израел не може да бъде постигнато чрез заплахи, сплашване и употреба на сила. Иравани призова САЩ да се въздържат от заплахи като тези, отправени днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде АФП. Още: Тръмп: Бяхме близо до сделка с Иран, но те продължават да ни водят за носа (ВИДЕО)

Бомбардиране до смърт

Снимка: Getty images

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Президентът на САЩ добави, че американските сили вече са изстреляли 49 ракети "Томахоук" срещу ирански цели, включително обекти в близост до Техеран, и че американски изтребители нанасят удари по радарни и противовъздушни системи в югозападната част на страната, изброи "Фокс нюз".

Тръмп предупреди, че предложението, представено от американските преговарящи, не е било подписано и че ще последват още удари.

"Утре вечер ще ги бомбардираме до смърт", заяви Тръмп пред информационната агенция, оставяйки военната опция отворена.

За момента е ясно, че САЩ провеждат сами атаките, като от израелска страна вече обявиха, че не участват в ударите. Експлозии бяха чути в Бандар Абас, както и в други южни градове. Според американските военни, атакувани са ПВО системи, радари и центрове за командване на дронове.

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Над столицата Техеран пък бяха забелязани бойни ирански самолети. 

Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в интервю за Fox News по адрес на Иран, че това е било най-нарушеното прекратяване на огъня в историята на света.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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