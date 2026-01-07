Израел е на финалната права на проект за селище, което ще раздели Западния бряг на две

Израел преодоля последното препятствие преди да започне строителството на спорен проект за селище близо до Йерусалим, който на практика би разделил Западния бряг на две. Това сочи информация от организиран от правителството търг, предаде Асошиейтед прес.

Търгът, който набира оферти от предприемачи, би проправил пътя за започване на строителството на проекта E1.

Групата за наблюдение на заселванията "Peace Now" първа съобщи за търга. Йони Мизрахи, който ръководи отдела за наблюдение на заселванията на групата, заяви, че първоначалната работа може да започне още този месец.

Развитието на селища в E1 - открит парцел земя източно от Йерусалим, се разглежда от повече от две десетилетия, но беше замразено поради натиск от САЩ по време на предишни администрации.

Международната общност категорично смята, че изграждането на израелски селища на Западния бряг е незаконно и е пречка за мира.

Спорният проект

Проектът E1 е особено спорен, защото се простира от покрайнините на Йерусалим дълбоко в окупирания Западен бряг. Критиците твърдят, че това би попречило на създаването на съседна палестинска държава в територията.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич - крайнодесен политик, който отговаря за заселническата политика, отдавна настоява планът да стане реалност.

"Палестинската държава ще бъде изтрита като опция не с лозунги, а с действия", каза той през август, когато Израел даде окончателно одобрение на плана. "Всяко селище, всеки квартал, всяка жилищна единица е още един пирон в ковчега на тази опасна идея", допълни той.

Търгът, публично достъпен на уебсайта на Израелската поземлена администрация, отправя покана за предложения за изграждане на 3401 жилищни единици. "Peace Now" смята, че публикуването на търга "отразява ускорените усилия за напредък в строителството в E1".

Израел и Сирия възобновяват преговорите с посредничеството на САЩ в Париж

В същото време сирийски и израелски представители се срещнаха във вторник в Париж за преговори с посредничеството на САЩ, целящи да постигнат споразумение за сигурност, което да намали напрежението между двете страни. В съвместно изявление, публикувано след срещата, се казва, че тя е "фокусирана върху зачитането на суверенитета и стабилността на Сирия, сигурността на Израел и просперитета и на двете страни".

В него се казва още, че двете страни са се споразумели да създадат съвместна комуникационна клетка, "за да се улесни незабавната и текуща координация на споделянето на разузнавателна информация, военната деескалация, дипломатическите ангажименти и търговските възможности под надзора на Съединените щати". Клетката ще служи като платформа за разрешаване на спорове и "предотвратяване на недоразумения", се казва още в съобщението.

През декември 2024 г. бунтовници, водени от сегашния временен президент на Сирия Ахмад ал-Шараа, свалиха дългогодишния автократичен лидер на страната Башар Асад с мълниеносна офанзива.

Ал-Шараа заяви, че няма желание за конфликт с Израел. Израел обаче се отнасяше с подозрение към новото ръководство, водено от ислямисти, и бързо предприе действия, за да поеме контрола над бивша буферна зона в Южна Сирия, патрулирана от ООН и създадена съгласно споразумението за оттегляне от 1974 г. Израел също така предприе стотици въздушни удари по сирийски военни съоръжения и периодични нахлувания в села извън буферната зона, което понякога водеше до сблъсъци с местните.

Сирийски представители заявиха, че техният приоритет в преговорите е изтеглянето на израелските сили и връщането към споразумението от 1974 г. От кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху заявиха във вторник, че Израел "е подчертал важността на гарантирането на сигурността на своите граждани и предотвратяването на заплахи на границата си", както и на защитата на друзското малцинство в Сирия, което представлява и значително малцинство в Израел.