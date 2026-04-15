Израел: Не искаме французите да се бъркат в Ливан (ВИДЕО)

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер заяви след преките преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, че Тел Авив не желае Франция да участва в мирния процес. "Със сигурност не искаме французите никъде близо до тези преговори. Бихме искали да държим французите възможно най-далеч от почти всичко. Те не са необходими. Нямат положително влияние", каза дипломатът.
Изказването му идва, след като 17 държави, сред които и Франция, призоваха Израел и Ливан да използват "историческата възможност" за напредък в преговорите.
Франция традиционно има силно дипломатическо и историческо влияние в Ливан заради дългогодишните политически връзки. Тя също така изрази активна позиция след последните израелски удари срещу Ливан.
Вероятно това е причината израелската страна да предпочита процесът да остане доминиран от САЩ, без френско посредничество.
Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter on Lebanon talks:— Clash Report (@clashreport) April 15, 2026
We certainly don’t want the French anywhere near these negotiations.
We’d like to keep the French as far away as possible from pretty much everything.
They’re not needed. They’re not a positive influence. pic.twitter.com/GeCGWBNzJQ
Същевременно министърът на културата на Ливан Гасан Саламе заяви, че разоръжаването на "Хизбула" с използването на сила е почти невъзможно. Той заяви, че Израел се бие с "Хамас" от повече от две години и все още не е успял да го разоръжи напълно. Ливанската армия е много по-слаба, така че да се очаква тя да разоръжи "Хизбула" е нереалистично. Основният проблем е, че това не е "чуждестранна армия", а това са хора от самата страна — част от обществото, каза министърът.
Lebanon’s culture minister said that disarming Hezbollah by force is almost impossible.=— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2026
Ghassan Salame pointed out that Israel has been fighting Hamas for more than two years and still has not been able to fully disarm it. The Lebanese army is much weaker, so expecting such a… pic.twitter.com/7V9oTF4a3k