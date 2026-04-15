Израел: Не искаме французите да се бъркат в Ливан (ВИДЕО)

15 април 2026, 12:39 часа
Израел: Не искаме французите да се бъркат в Ливан (ВИДЕО)

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер заяви след преките преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, че Тел Авив не желае Франция да участва в мирния процес. "Със сигурност не искаме французите никъде близо до тези преговори. Бихме искали да държим французите възможно най-далеч от почти всичко. Те не са необходими. Нямат положително влияние", каза дипломатът.

Изказването му идва, след като 17 държави, сред които и Франция, призоваха Израел и Ливан да използват "историческата възможност" за напредък в преговорите.

Франция традиционно има силно дипломатическо и историческо влияние в Ливан заради дългогодишните политически връзки. Тя също така изрази активна позиция след последните израелски удари срещу Ливан.

Вероятно това е причината израелската страна да предпочита процесът да остане доминиран от САЩ, без френско посредничество.

Същевременно министърът на културата на Ливан Гасан Саламе заяви, че разоръжаването на "Хизбула" с използването на сила е почти невъзможно. Той заяви, че Израел се бие с "Хамас" от повече от две години и все още не е успял да го разоръжи напълно. Ливанската армия е много по-слаба, така че да се очаква тя да разоръжи "Хизбула" е нереалистично. Основният проблем е, че това не е "чуждестранна армия", а това са хора от самата страна — част от обществото, каза министърът.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
