26 януари 2026, 20:25 часа 134 прочитания 0 коментара
Израел откри тялото и на последния заложник, държан в Газа

Израел откри тялото на последния заложник, държан в Газа, съобщи днес армията, цитирана от Ройтерс, с което бе изпълнено ключово условие от първия етап на плана на американския президент за прекратяване на войната в Газа. Тленните останки на полицай Ран Гвили бяха идентифицирани и ще бъдат предадени на семейството му, за да бъдат погребани, съобщи в изявление армията.

Израел заяви, че ще отвори граничния пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет – „основната врата на анклава към света“ – веднага след връщането останките на Гвили или приключване на операцията по издирване на тялото му. Тялото на Гвили беше държано в Газа, след като той беше убит в кибуца Алумим при атаката на „Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

Още: Протест срещу България в Съвета за мир на Тръмп: Да не сме "параван" за "прикриване на геноцид"

„Хамас“ и Израел постигнаха споразумение за прекратяване на огъня през октомври миналагта година под натиска на регионалните сили и американския президент Доналд Тръмп, който нарече споразумението „първа стъпка към стабилен, траен и вечен мир“.

Още: "Бъдещето на 2 милиона палестинци е заложено на карта": Николай Младенов с обръщение за бъдещето на Ивицата Газа

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
