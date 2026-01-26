Израел откри тялото и на последния заложник, държан в Газа

Израел откри тялото на последния заложник, държан в Газа, съобщи днес армията, цитирана от Ройтерс, с което бе изпълнено ключово условие от първия етап на плана на американския президент за прекратяване на войната в Газа. Тленните останки на полицай Ран Гвили бяха идентифицирани и ще бъдат предадени на семейството му, за да бъдат погребани, съобщи в изявление армията.

Израел заяви, че ще отвори граничния пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет – „основната врата на анклава към света“ – веднага след връщането останките на Гвили или приключване на операцията по издирване на тялото му. Тялото на Гвили беше държано в Газа, след като той беше убит в кибуца Алумим при атаката на „Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

„Хамас“ и Израел постигнаха споразумение за прекратяване на огъня през октомври миналагта година под натиска на регионалните сили и американския президент Доналд Тръмп, който нарече споразумението „първа стъпка към стабилен, траен и вечен мир“.

