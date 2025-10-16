Войната в Украйна:

Израел получи от „Хамас“ тленните останки на още двама заложници

16 октомври 2025, 06:30 часа 199 прочитания 0 коментара
Израел получи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война. Те бяха предадени от „Хамас“ чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена. Още: Семействата на израелските заложници приветстваха подписването за първата фаза от мира в Газа

Поредна стъпка в изпълнение на споразумението

Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел – поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.

Като част от сделката „Хамас“ предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири – часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.

Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: „четвъртото тяло, предадено на Израел от „Хамас“, не съответства на нито един от заложниците“. Засега няма информация чие е тялото.

В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Хамас Заложници война Израел израелски заложници
