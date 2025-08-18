Срещата Тръмп-Путин:

Трима загинали и поне 20 ранени в голяма катастрофа на турски пътнически автобус край Истанбул (СНИМКИ)

Пътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул. В катастрофата, която се е случила около 6:30 часа тази сутрин, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени. Това се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".

Ранените са настанени в болница. В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.

Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.

Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани. Започнало е разследване за причините на катастрофата.

Многобройни екипи на парамедици, пожарникари и полиция са били изпратени на мястото на инцидента.

