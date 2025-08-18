Трима загинали и поне 20 ранени в голяма катастрофа на турски пътнически автобус край Истанбул (СНИМКИ)

Пътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул. В катастрофата, която се е случила около 6:30 часа тази сутрин, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени. Това се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".

Ранените са настанени в болница. В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.

Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.

Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани. Започнало е разследване за причините на катастрофата.

Многобройни екипи на парамедици, пожарникари и полиция са били изпратени на мястото на инцидента.

Alınan bilgilere göre Paşaköy Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/u2ucCRQgbW pic.twitter.com/3MinG09S3c — Radyo Trafik İstanbul 104.2 (@radyotrafik) August 18, 2025

