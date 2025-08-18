Трима загинали и поне 20 ранени в голяма катастрофа на турски пътнически автобус край Истанбул (СНИМКИ)

Пътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул. В катастрофата, която се е случила около 6:30 часа тази сутрин, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени. Това се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".
Ранените са настанени в болница. В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.
Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.
Още: Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от този в ЕС: ИПБ с още критики за мерките без резултат
Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани. Започнало е разследване за причините на катастрофата.
Многобройни екипи на парамедици, пожарникари и полиция са били изпратени на мястото на инцидента.
Alınan bilgilere göre Paşaköy Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi.— Radyo Trafik İstanbul 104.2 (@radyotrafik) August 18, 2025
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/u2ucCRQgbW pic.twitter.com/3MinG09S3c
Верижна катастрофа на АМ "Тракия", движението е затруднено