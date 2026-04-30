Израелската армия щурмува „Флотилията за Газа“ и задържа стотици (ВИДЕО)

Израелската армия задържа 175 активисти от "флотилията за Газа", която отплава от Барселона на 12 април, съобщиха израелското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес и БТА. Задържаните активисти в момента се транспортират към Израел.
Около 175 активисти от над 20 лодки в момента "мирно се отправят към Израел", написа Министерството в социалната мрежа "X", публикувайки видео, за което твърди, че "активистите се забавляват на борда на израелските кораби".
По-рано организаторите на флотилията с пропалестински активисти, които се опитват да пробият израелската блокада на ивицата Газа, съобщиха, че техните корабчета са били заобиколени от израелски военни кораби край бреговете на гръцкия остров Крит.
