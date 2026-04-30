Израелската армия щурмува „Флотилията за Газа“ и задържа стотици (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:38 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израелската армия щурмува „Флотилията за Газа“ и задържа стотици (ВИДЕО)

Израелската армия задържа 175 активисти от "флотилията за Газа", която отплава от Барселона на 12 април, съобщиха израелското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес и БТА. Задържаните активисти в момента се транспортират към Израел.

Около 175 активисти от над 20 лодки в момента "мирно се отправят към Израел", написа Министерството в социалната мрежа "X", публикувайки видео, за което твърди, че "активистите се забавляват на борда на израелските кораби".

По-рано организаторите на флотилията с пропалестински активисти, които се опитват да пробият израелската блокада на ивицата Газа, съобщиха, че техните корабчета са били заобиколени от израелски военни кораби край бреговете на гръцкия остров Крит.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Израел Ивицата Газа флотилия
