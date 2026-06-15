Русия подпали с ракети Киево-Печорската лавра, Украйна удари до Москва и в пристанище "Кавказ" (ВИДЕО)

Поредна масирана комбинирана въздушна атака отприщи Русия срещу Украйна в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, която продължава вече пета година. Пожар е избухнал в Киево-Печерската лавра, няколко многоетажни сгради бяха ударени. Киево-Печорската лавра е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и е пострадала сериозно от директен въздушен удар. Част от Киев е без ток, има и потвърдено над 20 ранени в украинската столица - 11 са приети в болница, включително бременна жена, на дете е оказана помощ на място. Всичко това съобщи в поредица от публикации в официалния си канал в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Равносметката за пострадалите със сигурност не е окончателна - ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко потвърди за четирима убити и 20 ранени дотук.

Russia is attacking Kyiv with missiles and drones. pic.twitter.com/gGNEQ0cS3Q — Clash Report (@clashreport) June 14, 2026

Още: Русия побесня за Санкт Петербург: Продължаваме със систематичните удари по Украйна (ВИДЕО)

"Пожар в Киево-Печерската лавра. Пожар на покрива на катедралата "Успение Богородично". В района на Подолск частен дом е бил ударен от отломки на безпилотно летателно средство, а триетажна жилищна сграда е в пламъци. В Печорски район е била ударена пететажна жилищна сграда и вероятно е била ударена сграда на общежитие. В Облонски район ударите са причинили разрушаването на жилищна сграда между третия и четвъртия етаж, пожар на горните етажи на недовършена жилищна сграда, пожар в жилищен блок, горят и складови помещения в пететажна сграда, както и автомобили. В Соломенски район е била ударена девететажна жилищна сграда.

В северната част на столицата 140 000 клиенти останаха без ток - атаката е повредила електропроводи", обобщи Кличко.

"Жестоко нападение срещу нашия народ и нашето наследство. Това е истинското лице на православните ценности на Русия", написа украинският министър-председател Юлия Свириденко в профила си в "Х".

Според един от известните мониторингови канали в Телеграм - "Николаевски Ваньок", по Киев са изстреляни над 20 балистични ракети (украинските ВВС са издали предупреждение за поне толкова в официалния си канал в Телеграм, а "Николаевски Ваньок" говори и за ракети "Циркон"), 11 крилати ракети и 34 реактивни далекобойни дрона, но окончателните данни тепърва се чакат от украинските ВВС.

Междувременно, в Харков след руската въздушна атака са убити петима души, а поне още пет ранени, съобщиха Ройтерс и БТА, като се позовава на местните власти.

Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност, съобщиха Полските въоръжени сили също в "Х".

Още: Украинските ВВС: В следващото денонощие Русия отново ще атакува с "Орешник"

Украйна също атакува

Тази нощ украинските далекобойни дронове достигнаха до град Реутов, на по-малко от 20 километра от Москва. Изглежда поне един дрон се е разбил на територията на "Меритал-Реутов" ООД - водещ производител на пелмени и други замразени храни. Заводът "НПО Машиностроения" се намира на около 700 метра от мястото на инцидента - това предприятие се занимава с разработване на ракети, при това говорим за междуконтинентални балистични ракети.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава в официалния си канал в Телеграм за 4 свалени дрона тази нощ в руската столица.

В Тула също има пожар - местният губернатор Дмитрий Миляев потвърди в канала си в Телеграм за това, освен че има и видеокадри. Първоначално в областта беше обявена опасност от ракетна атака. "Няколко частни къщи и търговски обекта претърпяха различни щети в селата Ямни, Маслово, Михалково и Иншински. За съжаление, според първоначалните съобщения, трима души са загинали. Други трима, включително едногодишно дете, са ранени", написа Миляев в Телеграм:

Системата за регистриране на топлинни петна по земната повърхност FIRMS, която е на НАСА, регистрира пожар и в района на пристанище "Кавказ", при Темрюк - в Краснодарски край. Пристанището е било атакувано през нощта - потвърждение има и в официалния канал в Телеграм на губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев. "Украински дронове атакуваха област Темрюк. Отломки от дронове предизвикаха пожар на морския терминал. За съжаление, един човек загина. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на жертвата. Според предварителните данни, още трима души са ранени и в момента получават медицинска помощ. Що се отнася до пожара, 96 души работят по потушаването му, като използват над 30 единици техника, включително от руското министерство на извънредните ситуации. Спешните и специалните служби продължават да работят на мястото на инцидента".

Още: Украйна удари и най-големия завод за титанов диоксид и вкара във воден режим Армянск (ВИДЕО)