Израел обвини "Хизбула" в нарушения на примирието

Съветникът по външната политика на израелския премиер Бенямин Нетаняху, Офир Фалк, обвини ливанската групировка "Хизбула" за подновяването на боевете, заявявайки, че многократно е нарушавала примирието, съобщава CNN. Още: Черна хроника: Самоубийствата сред израелските военни се увеличават

Взаимни обвинения

"Хизбула" нарушава примирието. Това не е изненадващо и ние им отвръщаме много силно", каза Фалк.

Той я обвини за атаките към израелски цивилни, заявявайки, че Израел отговаря, като нанася удари по бойци на "Хизбула".

"Хизбула" е взела Ливан за заложник през последното десетилетие и мишената им са цивилни, а ние сме насочени към терористи от "Хизбула". Това е основната разлика между нас.", каза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че терористичната организация "Хизбула" се опитва да саботира мирните усилия с Ливан. Новината предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Започнахме процес за постигане на исторически мир между Израел и Ливан и ни се струва очевидно, че "Хизбула" се опитва да го саботира“, заяви Нетаняху. Изявлението му идва ден след обявяването на триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете страни.

Израелски дрон беше свален от "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия в социалните медии , без да предоставя допълнителни подробности, само часове след удължаването на прекратяването на огъня. Междувременно новинарският канал Ал-Манар съобщи , че ракета земя-въздух, изстреляна от "Хизбула", е причинила катастрофата на дрона.

Израелската армия обяви, че провежда разследване, предаде още френският вестник.

Докато спасяват ранени: "Хизбула" атакува израелски войници с дрон. Без пари за британци, документиращи потенциални израелски военни престъпления