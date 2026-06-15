Скандалът между Стоичков и Балъков, който остана незабелязан при последната победа на България на световно първенство

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Светът отново е футбол и всички погледи са насочени към САЩ, Канада и Мексико, където се провежда Мондиал 2026. Докато мнозина сбъдват мечтата си да представят родината си, националният отбор на България за пореден път гледа пред телевизорите. Но някога "лъвовете" бяха действаща сила на голямата сцена и е в духа на световното първенство да си припомним последната им победа на такъв форум. За тази цел трябва да се върнем 11 663 дни назад - към 10 юли на паметната 1994 година и "онзи" мач срещу действащия световен шампион.

Най-великата победа на "лъвовете" е последната им на световно първенство

След победите в груповата фаза срещу Гърция и Аржентина и последвалия успех над Мексико на 1/8-финалите, "лъвовете" са окрилени и готови за 1/4-финалите. Там обаче дебне отборът на Германия с Юрген Клинсман, Лотар Матеу и Руди Фьолер, който бе пристигнал в САЩ с ясното намерение да защити титлата си. Това, което предстоеше да се случи на стадион "Джайънт стейдиъм" пред около 70 хиляди думи, щеше да промени историята.

Срещата за място на 1/2-финалите започва напрегнато. Германските защитници добре успяват да затворят родните нападатели и не им дават шанс да погледнат към вратата. Това не спира българската атака, която все пак намира начин да затрудни Бодо Илгнер под рамката. Първо Наско Сираков отправя силен удар, който бива спасен, а след това Христо Стоичков извежда Красимир Балъков на позиция за стрелба. Звездата на Спортинг Лисабон поема топката и стреля, но ударът му среща страничната греда. Така двата тима се оттеглят на почивката при резултат 0:0.

Напрежението, което завладя българската съблекалня

На терена обаче се случва нещо, което остава незабелязано за феновете. След като Балъков цели гредата, бесен Стоичков започва да го преследва с думите: "Защо не я вкарваш, аз колко паса да ти дам?" и аз му викам "Ицо, спри, бе!". Цяло полувреме бяга след мен, ние играхме по-малко, отколкото си говорихме", спомня си Балъков години по-късно при гостуването си на подкаста на "Код Спорт". "Накрая не можах да се сдържа и му викам "Само да влезем в съблекалнята, не знам къде трябва да се скриваш."

Напрежението в българския лагер е огромно. Балъков влиза първи в съблекалнята, събува едната си бутонка и я хвърля. След това удря един шкаф и тръгва към Стоичков. Стига се до там, че останалите играчи трябва да ги разтървават. Двамата все пак се успокояват и до края на почивката не си казват и дума повече. Докато българите се карат, в другата съблекалня се води сериозен разговор, тъй като Бундестимът излиза на терена преобразен. Още от самото начало на второто полувреме германците оказват натиск и само 3 минути по-късно повеждат в резултата. Клинсман пада в наказателното поле след съприкосновение с Йордан Лечков. Макар че мнозина останаха с впечатление, че дузпа няма, съдията посочи бялата точка, а Матеус не пропусна възможността да изведе Германия напред.

180 секунди промениха историята

Случилото се в съблекалнята и допуснатият гол очевидно се отразяват на българския тим, тъй като минути по-късно Германия е близо до второ попадение. Борислав Михайлов обаче показва страхотен рефлекс при удар на Томас Хеслер, за да запази шансовете на "лъвовете" живи. Следват добри удари на Трифон Иванов и Наско Сираков, които, уви, не попадат в очертанията на вратата. Двайсетина минути преди края на редовното време Германия удвоява преднината си чрез гол на Фьолер, но той е отменен с абсолютно основание заради засада. В 75-ата минута обаче Христо Стоичков успява да изравни с невероятен пряк свободен удар и връща надеждата на "лъвовете". Само три минути по-късно Йордан Лечков прави плонж, за да забие топката с глава в мрежата на Илгнер. България повежда на Германия с 2:1! Мачът навлиза в заключителната си фаза. Минутите текат все по-бързо за бундестима и все по-бавно за всички българи. Отличната работа на родните играчи в отбрана не позволява на Германия да се върне в мача. И да, това е! Действащият шампион Германия е на колене! България е на 1/2-финал!

До днес в Германия определят този мач като един от най-големите провали на националния отбор. В България пък си спомняме за него като най-великия подвиг на "лъвовете" или "мача на века", както го определя Хачо Бояджиев по телевизията. Този паметен успех обаче е и последният на България на световно първенство.

Автор: Дария Александрова

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