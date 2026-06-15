"Голяма стъпка към край на войната": Великобритания доволна от мира и от отварянето на Ормузкия проток

Британският министър-председател Киър Стармър приветства мирното споразумение между САЩ и Иран като „много голяма стъпка към край на войната“, като същевременно подчерта, че Ормузкият проток трябва да остане „напълно и трайно отворен“, предаде ДПА. Още: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

Стармър поздрави американския президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за „пробива“ и заяви, че това е „много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток“.

Устойчив и траен мир

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Той каза, че „вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че (Ормузкият) проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Ние сме готови да подкрепим техническите разговори, които ще започнат сега. Наш приоритет е това да се превърне в устойчив и траен мир и ние ще работим в международни партньори в подкрепа на това“.

Стармър заяви, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток веднага щом конфликтът бъде спрян.

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