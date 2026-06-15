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Швеция записа разгром след куп грешки в защитата на Тунис

15 юни 2026, 6:57 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Швеция записа разгром след куп грешки в защитата на Тунис

Отборът на Швеция с лекота се наложи над Тунис, с убедителното 5:1, като в нито един момент от мача в група F не изпусна контрола над развоя на събитията. Скандинавците поведоха с 2:0 само за половин час игра, а звездите им в атака - Александър Исак и Виктор Гьокереш, се разписаха по веднъж, като Гьокереш вкара успокояващия трети гол в 59-тата минута след безумна грешка в центъра на защитата на Тунис: топката беше подарена на шведите след бърза преса и Гьокереш излезе сам срещу вратаря.

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Единственият гол на Тунис падна 2 минути преди края на първото полувреме, но всъщност това се случи противно на развоя на мача. А Матиас Сванберг нанесе съкрушителния удар в срещата около 5 минутки преди края на редовното време, след като първоначално голът беше отменен за засада. Всъщност попадението се получи много красиво - след центриране от фаул, Исак сякаш чукна топката с пета към налитащия в наказателното поле Сванберг и той с мощен шут опъна мрежата на Тунис за 4:1. Сванберг беше влязъл като резерва в мача минутка по-рано.

Буквално секунда по-късно Швеция можеше да вкара и пети гол, но вратарят на Тунис спаси отбора си от пълен позор. А Лукас Бергвал след още 2 минутки също изпусна петия гол, след като леко се забави. Петият гол обаче не се размина - след като Ясин Аяри откри резултата, той закова и последния пирон - пак с мощен шут от дистанция, в горния десен ъгъл на тунизийската врата.

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Швеция отбор Световно първенство по футбол 2026 Тунис отбор
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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