Израелски части водят боеве в Газа, но същинската операция не е започнала (ВИДЕО)

По-рано военното крило на палестинското екстремистко движение "Хамас" съобщи, че вече се бие с израелската армия в източната част на лагера "Ал Бурейдж", който се намира в централната част на Ивицата Газа. Sky Arabia информира, че израелски танкове влизат от североизточния край на Ивицата Газа, през ГКПП Бейт Ханун. Кореспондентът на Fox News Трей Йънгст заяви в профила си в Twitter - не сме виждали такова нещо.

I’ll be posting raw videos here between live shots. Don’t have time for descriptions. I’m reporting along the Israel/Gaza border. pic.twitter.com/4nO0MrweRD