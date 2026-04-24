Изтекли медицински данни на половин милион души се оказаха за продажба в Китай

24 април 2026, 14:09 часа
Изтекли медицински данни на половин милион души се оказаха за продажба в Китай

Правителството на Великобритания потвърди, че медицинска информация за 500 000 участници в една от най-значимите научни програми на Обединеното кралство – UK Biobank – е била предложена за продажба онлайн в Китай. Министърът на технологиите Иън Мъри заяви, че информацията за всички членове на базата данни е била открита в списък за продажба на уебсайта Alibaba. Мъри съобщи на депутатите, че благотворителната организация, която управлява UK Biobank, е уведомила правителството за нарушението в началото на седмицата. Той заяви, че информацията не включва имена, адреси, данни за контакт или телефонни номера.

Въпреки това посочи, че тя може да включва пол, възраст, месец и година на раждане, социално-икономически статус, навици на живот и измервания от биологични проби.

Какво е Biobank?

Biobank е сбор от здравни данни, предоставени от доброволци, които са били използвани за подобряване на диагностиката и лечението на деменция, някои видове рак и болестта на Паркинсон.

В продължение на повече от две десетилетия тя е събирала лични данни – включително сканирани изображения на цялото тяло, ДНК последователности и медицински досиета – от стотици хиляди доброволци. Проектът е довел до над 18 000 научни публикации.

Участниците са били на възраст от 40 до 69 години, когато са били набрани между 2006 и 2010 г.

Данните са премахнати бързо от Alibaba

UK Biobank заяви, че разследва инцидента и благодари на правителствата на Обединеното кралство и Китай, както и на Alibaba, за подкрепата и сътрудничеството. „Разбираме, че съществуването на тези обяви, дори и временно, ще ви тревожи“, заяви главният изпълнителен директор професор сър Рори Колинс в послание към участниците. „Искаме да ви успокоим, че всички данни са анонимизирани; те не съдържат никаква информация, позволяваща идентифициране на лица (като имена, адреси, дати на раждане и номера в Националната здравна служба)".

Сър Рори Колинс съобщи на доброволците в писмото си, че данните, свързани с инцидента, са били предоставени на изследователи от три институции. Той добави, че данните са били „бързо“ премахнати от Alibaba след подкрепата на правителствата на Обединеното кралство и Китай, но появата им представлява „явно нарушение на договора, подписан от тези академични институции“.

„Достъпът им, както и на замесените лица, е бил прекратен“, добави той.

Снимка: Getty Images

Иън Мъри съобщи на депутатите, че правителството е било уведомено, че не са били направени покупки от трите обяви на уебсайта.

Главният научен сътрудник на UK Biobank, проф. Наоми Алън, заяви пред BBC, че „в крайна сметка вината е на тези недобросъвестни изследователи“. Тя каза, че те нанасят удар "на репутацията на световната научна общност" и че тя и колегите ѝ са „изключително разгневени“ от изтичането на данни. „Много съжаляваме пред всичките ни половин милион участници, че това се е случило, и разбираме техните притеснения“, добави Алън.

Една доброволка на Biobank – колумнистката на The Guardian Поли Тойнби – заяви, че не е притеснена от изтичането на данни. „Доброволците на Biobank вярват страстно, че това, което правят, е изключително ценно, че наличието на тази огромна база от информация и данни помага за лекуването на болести и за откриването на причините за тях“, каза тя.

„Не мисля, че много хора ще се притесняват, защото информацията е анонимна. Може би биха могли да продадат подробности за конкретни случаи, но това няма да е с имена, адреси или нещо друго, което да води до конкретни хора. Затова не мисля, че това ще разтревожи всички тези прекрасни доброволци, които са се включили в това", добави Тойнби.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
