Ядрена държава прати военноморски ескорт за корабите си в Близкия изток (ВИДЕО)

Пакистански военни кораби започнаха да ескортират търговските кораби на страната, плаващи във водите в близост до Персийския залив и Арабско море. Южноазиатската държава с 250 милиона души население, която е ядрена държава и е съседка на Иран, се стреми да остане неутрална в конфликта в Близкия изток. Но икономиката ѝ е силно зависима от вноса на петрол и сега е заплашена от задушаването на танкерния трафик в Персийския залив - затова правителството и военните на Пакистан бяха принудени да действат.

Пакистанският флот поясни, че военните му кораби ще ескортират търговските кораби на страната в Близкия изток, „за да гарантират непрекъснатото снабдяване" с енергийни ресурси. Флотът съобщи, че два кораба на пакистанската национална корабна компания вече са под ескорта на флота, и публикува в социалните мрежи снимки на военен кораб, плаващ до танкер за суров петрол.

ВМС не посочи по какъв маршрут плават танкерите и не каза кои страни представляват „многоизмерни заплахи“ за корабоплаването.

Пакистан внася по-голямата част от природния си газ от Катар, а суровия петрол – от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Всичко това се транспортира по море, но корабните компании са спрели превоза на енергийни ресурси от тези страни поради рискове за сигурността, особено по тесния Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол.

Не е ясно дали разполагането на пакистански военни кораби ще бъде достатъчно, за да се предотврати криза в доставките на петрол. Пакистан има запаси от суров петрол за по-малко от две седмици и достатъчно втечнен природен газ, за да издържи до края на месеца, твърди Министерството на петрола.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви в понеделник, че е трябвало да вземе „трудни решения“ за защита на икономиката, като обяви радикални мерки за икономия на гориво, включително съкращаване на работната седмица до четири дни за следващите два месеца и двуседмична ваканция за училищата.

Тръмп и Макрон заговориха за военноморски ескорт на кораби, Индия - също

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Франция Еманюел Макрон обсъдиха възможността за военноморски ескорт на търговски кораби, защото конфликтът разтърсва световните енергийни пазари и заплашва икономиките по целия свят. В понеделник Тръмп заплаши с още по-интензивни удари, ако Иран прекъсне потока на петрол през пролива: Тръмп отвърна на новата оферта на Иран за Ормузкия проток: "Ще ви ударим 20 пъти по-силно".

Индия също обмисляше да изпрати свои военни кораби в отговор на исканията на индийски корабособственици за военноморски ескорт, твърди висш служител в главната морска администрация на Индия, цитиран от The New York Times.