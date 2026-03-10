Абу Даби гори: Атака с дронове срещу един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в света (ВИДЕО)

Властите в Абу Даби реагират на пожар, който избухна в обект в индустриалния комплекс "Рувайс" след атака с дронове, съобщиха от медийния офис на правителството на емирството на 10 март. Няма пострадали, гласи официалната информация, цитирана от Reuters. Това е един от най-големите интегрирани нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в света и най-големият в Близкия изток. Комплексът е дом на съоръженията на "Абу Даби Национална петролна компания" (ADNOC), които могат да рафинират до 922 000 барела петрол на ден и служат като централен хъб за дейностите по преработка на емирството, включително значителни химически, торови и промишлени газови заводи.

Все още няма допълнителна информация около атаката, но ОАЕ е една от най-обстрелваните от Иран страни в Близкия изток от началото на войната на 28 февруари, чието начало поставиха САЩ и Израел. Ислямската република атакува мощно дори летищата в Дубай и Абу Даби.

Австралия ще помага на ОАЕ

По-рано днес стана ясно, че Австралия ще изпрати ракети в Обединените арабски емирства и ще разположи военен самолет за въздушно наблюдение в Близкия изток, но няма да изпраща войски на територията на Иран, по думи на премиера Антъни Албанезе. Военната подкрепа на Австралия ще помогне на държавите от Персийския залив да се защитят срещу непровокирани атаки от Иран, каза той и подчерта, че страната му „не е страна в конфликта“.

