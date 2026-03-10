Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Внимавайте да не загинете": Висш ирански представител отправи заплаха към Тръмп

10 март 2026, 14:03 часа 466 прочитания 0 коментара
Висшият ирански представител в сферата на сигурността Али Лариджани отправи заплаха към американския президент Доналд Тръмп. Това стана в  пост в социалната мрежа "X", след като Тръмп заплаши да удари Иран "двадесет пъти по-силно", ако Техеран спре доставките на петрол през Ормузкия проток. "Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не загинете Вие", написа Лариджани в послание до Тръмп.

САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция с удари по Иран на 28 февруари. Ответните действия на Техеран включваха атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
