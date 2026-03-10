Оптимизмът се изпари: Всеки втори руски бизнесмен се готви за най-лошото

Над от 50% от руските предприемачи са уверени, че бизнес ситуацията ще се влоши през първите три месеца на годината. Това показват данни на съвместно проучване на Фондация „Обществено мнение“ и Висшето училище по икономика „Small Business Longitude“. Показателят е по-висок, отколкото дори през първите месеци на войната в Украйна, когато делът на песимистите сред руските бизнесмени беше под 40%. Според проучването, проведено сред представители на малкия бизнес, проведено през януари-февруари тази година краткосрочните очаквания на предприемачите за следващото тримесечие са най-лошите от 2021 г. насам, предаде изданието "Ведомости".

Обрат: Любимият пропагандист на Путин заговори критично за сриващата се руска икономика (ВИДЕО)

Песимизъм

Според проучване на FOM и Висшето училище по икономика, 52% от анкетираните смятат, че състоянието на бизнеса им ще се влоши през следващите месеци. Само 12% очакват подобрение. По-рано авторите на проучването регистрираха най-високото ниво на песимизъм сред представителите на малкия бизнес (38%) веднага след нахлуването на Русия в Украйна и последвалите западни санкции през първото тримесечие на 2022 г. Делът на тези, които очакват подобрение, не е падал под 20% до началото на 2026 г.

Още: Руският бизнес моли Путин за помощ, докато предприятията спират работа

Режим на оцеляване

Делът на предприемачите, чийто бизнес е бил в режим на оцеляване, също достигна най-високото си ниво от началото на проучването (39% до края на 2025 г.). В средата на миналата година тази цифра е била с осем процентни пункта по-ниска, според проучвания.

Делът на предприемачите, които очакват растеж в бизнеса си, е бил най-нисък - 8% (в сравнение с 13% в началото на 2025 г.). Освен това, влошаването на настроенията е свързано „не с ефимерно очакване за негативни сценарии“, а със спад в реалните показатели, отбелязват авторите на проучването.

Спад в търсенето

Още: Урокът от 4 години война: Украинската икономика е по-добра от руската

През последното тримесечие на миналата година делът на тези, които отчитат спад в търсенето, се е увеличил значително - 42% (с осем процентни пункта увеличение в сравнение с предходните две тримесечия), което забавя растежа на разходите за заплати. 31% от предприемачите в момента обмислят закриване или продажба на бизнеса си. Резултатите от проучването като цяло корелират с данните на обществената организация за малки и средни предприятия „Опора на Русия“, коментира нейния ръководител Александър Калинин. Според него все още няма положителни тенденции – много бизнесмени отлагат инвестициите за по-добри времена.

Криза: Ресторанти и кафенета в Русия масово затварят врати

Според Калинин, предприемачите са подложени на натиск от рязкото увеличение на ДДС и премахването на облекченията върху застрахователните премии, високия основен лихвен процент и нарастващия дълг от партньори, като същевременно търсенето намалява. За да промени ситуацията, правителството трябва да предприеме стъпки, смята Калинин.

Не искат да се борят

Голяма част от предприемачите вече не искат да „се борят за бизнеса си“, както правеха по време на пандемията от коронавирус и след избухването на войната в Украйна, смята Елена Дибова, вицепрезидент на Търговско-промишлената палата (ТПП). Проучванията на ТПП също показват, че бизнесът се готви за влошаване на ситуацията, каза Дибова. Според нея тези, които решат да затворят бизнеса си, е малко вероятно да се върнат към него в бъдеще.

Още: Руските региони влязоха в пета година война с рекордна финансова дупка

Руските бизнесмени са под двоен натиск от външни и вътрешни фактори. Забавянето на руската икономика поради войната и санкциите, както и високите лихвени проценти по кредитите, оказват влияние върху търсенето. В същото време правителството увеличава данъците, за да компенсира спада в приходите от петрол и газ.

Кремъл отказа спасителен заем за най-голямата руска строителна компания

Снимки: iStock