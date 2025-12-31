Япония реагира на китайските военни учения край Тайван

Япония обяви, че китайските военни учения край бреговете на Тайван "повишават напрежението" в Тайванския проток, и допълни, че е изразила безпокойството си пред Пекин във връзка с китайските действия, съобщиха Киодо и Франс прес. "Китайските военни учения във водите около Тайван представляват действия, които повишават напрежението в Тайванския проток, и японското правителство изказа пред Китай съображенията си да изпитва безпокойство от тях", каза прессекретарят на Министерството на външните работи в Токио Тошихиро Китамура.

Становище

"Японското правителство има последователно становище по тайванския въпрос и то е, че проблемът трябва да бъде решен мирно чрез диалог." Дипломатът добави, че мирът и стабилността в Тайванския проток засягат целия свят, затова по думите му Япония ще продължи да следи внимателно развоя на събитията там.

Военни учения

През последните дни Китай започна големи военни учения край бреговете на Тайван с участието на десетки самолети и военни кораби и включваха и бойни стрелби. Основният сценарий, който отиграваха при маневрите китайските военни, бе блокиране на главните тайвански пристанища и атакуване на морски цели, предаде БТА.

Тайван

Китай разглежда Тайван като част от територията си и отказва да изключи военните действия като възможен вариант за превземане на островната демокрация. През последните седмици отношенията между Токио и Пекин рязко се изостриха заради изказване на новия японски премиер Санае Такаичи миналия месец, в което тя допусна, че страната ѝ може да предприеме военна намеса в защита на Тайван, ако Китай реши да нападне острова.

