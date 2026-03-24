Японски офицер от Силите за самоотбрана проникна със сила в китайското посолство, Пекин в шок

Японски действащ офицер от Силите за самоотбрана на страната е влязъл незаконно и използвайки сила в китайското посолство в Токио, съобщи Пекин, цитиран от "Саут Чайна морнинг пост". "Китай е дълбоко шокиран от този инцидент и отправи силен протест към Япония", заяви министерството на външните работи на Пекин.

Инцидентът е станал днес сутринта, съобщи говорителят на министерството Лин Цзян на пресконференция, предаде Ройтерс.

Нарушителят признал незаконността на действията си. Той заплашил да убие китайски дипломатически служители в името на Бог, заяви Лин Цзян. Говорителят каза, че характерът и въздействието на инцидента са били "изключително възмутителни".

"Това сериозно нарушава Виенската конвенция за дипломатическите отношения, сериозно заплашва личната безопасност на китайския дипломатически персонал и сигурността на дипломатическите съоръжения", заяви още говорителят.

