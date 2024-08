Кадиров се хвали, че Мъск му дал киберкамион - праща го на война (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров твърди, че Илон Мъск уж му е подарил киберкамион в Грозни, съобщава NOELREPORTS в Twitter.

Кадиров планира да изпрати това въоръжено превозно средство в зоната на "специалната военна операция", т.е. във войната в Украйна.

“I express my sincere gratitude to Elon Musk! This is, of course, the strongest genius of our time and a specialist. Great man!… pic.twitter.com/MCwQnHVsvW