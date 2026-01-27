Войната в Украйна:

Капитулация или клинична смърт на режима в Иран: Мохамед Халаф заговори за разширена пълномащабна война

27 януари 2026, 07:50 часа 188 прочитания 0 коментара
Капитулация или клинична смърт на режима в Иран: Мохамед Халаф заговори за разширена пълномащабна война

Това, което се случва в Иран за първи път в историята ѝ е революция. Доста опасности има, като изборите пред иранската държава са два - да капитулират пред исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп или хаос и клинична смърт на режима. Това заяви журналистът Мохамед Халаф пред БНТ за войната в Иран. Още: Война между САЩ и Иран - напрежението се трупа. Хутите се активизираха, Израел - също (ВИДЕО)

По думите му в Иран ситуацията излиза извън контрол. Това, което направиха Турция и Саудитска Арабия заради това, че помолиха президента на САЩ Доналд Тръмп да забави такива процеси и удари спрямо Иран, като така се опитват да убедят аятолаците да приемат това, което предлага американският президент, коментира Мохамед Халаф. 

Какъв е изходът за Аятолах Хаменей?

Снимка: Getty images

Още: Двуличието на Тръмп: Постоянно заплашва аятолаха, а депортира иранци обратно при него (ВИДЕО)

Според него режимът в Иран има "божествена легитимност" Аятолах Хаменей ръководи държавата от името на Всевишния. На фона на това, което се случва и отхвърлянето на новото поколение, което е родено и възпитавано в духа на ислямския шериат и шийтската доктрина няма друг изход пред режима в Иран освен да се промени, смята Мохамед Халаф. 

"Аз съм сигурен, че ще има удар по Иран, защото самият този режим не приема промяна в системата чрез преговори. Това ние го виждаме от опитите на Турция, Саудитска Арабия и Иран, че посредничат и не могат да постигнат никакви успехи. Вербално вече говорим за разширена пълномащабна война", изтъкна Мохамед Халаф. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп не се е отказал от намеренията си в Ивицата Газа. 

Още: Тръмп обмисля "решителни" военни опции срещу Иран, САЩ трупат още сили в региона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп аятолах Хаменей иран депортиране протести Иран война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес