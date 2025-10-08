Войната в Украйна:

Киргизстан получава от ЕС милиони евро за сектор образование

08 октомври 2025, 13:25 часа 213 прочитания 0 коментара
Европейският съюз прехвърли на правителството на Киргизстан 6,5 милиона евро бюджетна помощ на грантова основа за сектор образование, съобщи министерството на образованието в Бишкек, цитирано от националната новинарска агенция КАБАР. Подкрепата цели осигуряване на достъпност за обучение на всички деца, независимо от пол, етническа и езикова принадлежност.. 

Това е трети транш в рамките на обща сума от 27 млн. евро, отделени от Европейския съюз за осъществяването на националната програма за образование „Алтън Казък“ („Златен стълб“).

„В контекста на стратегията на ЕС „Глобален портал“ (Global Gateway) образованието е ключов сектор за инвестиции, насочени към развитието на умения за бъдещите работни места, съдействие за равенството и включването, а също така популяризирането на цифровите и екологичните подходи. Независимо дали в Европа или в Киргизстан, жизненоважно е нашите деца да получат инструменти и знания, които утре ще са им нужди за формиране на процъфтяващо бъдеще за тях самите и за техните общества. Справедливото и включващо качествено образование за всички е дългосрочен ключов приоритет в партньорството между ЕС и Киргизстан“, отбеляза временно повереният в делата на ЕС в Киргизстан Ханс Фарнхамер.

Елена Страхилова
