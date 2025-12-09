Китай чупи рекорди: Ремонтира път за шест часа (ВИДЕО)

Китай постави рекорд за ремонт на пътища. В Пекин работници подмениха 2.4 км пътна настилка и положиха 8000 тона асфалт само за една нощ. Цялата операция отне само шест часа. Обикновено подобни проекти отнемат седмици и причиняват големи нарушения на движението, но този път градът реши да завърши работата наведнъж, за да избегне задръствания.

Вместо да затворят пътя за ремонтни дейности или да блокират по няколко ленти наведнъж, китайските строители решиха да избегнат изцяло затруднение в трафика, като ремонтират пътния участък за една нощ. Така четвъртият околовръстен път на Пекин беше готов за трафика преди първите пътници да се събудят за работа.

Преди няколко години китайска компания построи жилищна сграда само за 29 часа.