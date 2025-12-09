Лайфстайл:

Китай чупи рекорди: Ремонтира път за шест часа (ВИДЕО)

09 декември 2025, 06:30 часа 208 прочитания 0 коментара
Китай чупи рекорди: Ремонтира път за шест часа (ВИДЕО)

Китай постави рекорд за ремонт на пътища. В Пекин работници подмениха 2.4 км пътна настилка и положиха 8000 тона асфалт само за една нощ. Цялата операция отне само шест часа. Обикновено подобни проекти отнемат седмици и причиняват големи нарушения на движението, но този път градът реши да завърши работата наведнъж, за да избегне задръствания.

ОЩЕ: Само за смелчаци: Китай направи "небесна стълба" (ВИДЕО)

Вместо да затворят пътя за ремонтни дейности или да блокират по няколко ленти наведнъж, китайските строители решиха да избегнат изцяло затруднение в трафика, като ремонтират пътния участък за една нощ. Така четвъртият околовръстен път на Пекин беше готов за трафика преди първите пътници да се събудят за работа.

Преди няколко години китайска компания построи жилищна сграда само за 29 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Китай Ремонт пътен ремонт
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес