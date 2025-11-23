Само за смелчаци: Китай направи "небесна стълба" (ВИДЕО)

Китай е създал атракцията "небесна стълба", простираща се на почти 1500 метра над земята, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. За да го преминете, трябва да изкачите 278 стъпала, които непрекъснато се люлеят от силния планински вятър. Стълбището се държи от осем кабела, всеки от които може да издържи до 8 тона. Организаторите настояват, че маршрутът е безопасен, а посетителите са оборудвани и закопчани за основните кабели с карабинери.

"Бихте ли се осмелили да го изкачите?", пита беларуската медия в платформата Х.

Къде се намира атракцията?

Атракцията се намира на планината Цисин в природния парк Джандзядзие, в провинция Хунан в югозападен Китай, район, известен със сложния си терен и разнообразни форми на релефа. Тази конкретна пътека за катерене е в стил via ferrata, построена върху скалната стена на планината, използвайки стоманени парапети, поставки за крака, въжета и кабели, за да могат хората да се изкачват по стръмните скални стени, пише CNN. ОЩЕ: Безкрайната стълба към небето (снимки)