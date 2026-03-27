Китай превърна стотици самолети в дронове и ги насочи към Тайван (СНИМКИ)

Китай е разположил остарели свръхзвукови изтребители, преустроени в атакуващи дронове, в шест въздушни бази в близост до Тайванския проток, гласи нов доклад на американския Институт „Мичъл“ за аерокосмически изследвания. Направени са сателитни снимки от февруари, които показват редици от къси самолети със заоблени крила, наподобяващи изтребителите J-6, които за първи път излитат през 60-те години на миналия век. След преустройството им в дронове тези самолети са били забелязани в пет бази в провинция Фудзиен и в една в провинция Гуандун.

Около 200 изтребителя са превърнати в дронове и трябва да удрят цели в Тайван при евентуална война

Дж. Майкъл Дам, който е старши научен сътрудник в Института „Мичъл“, заяви, че китайската Народна освободителна армия (НОАК) е разгърнала около 200 или повече остарели изтребители, превърнати в дронове, на летища близо до Тайванския проток. Те ще летят към целите си в началната фаза на евентуално нападение срещу Тайван и ще бъдат използвани по-скоро като крилати ракети, отколкото като автономни или дистанционно управлявани безпилотни апарати, смята Дам, който е бивш офицер от военноморското разузнаване на САЩ.

„Те ще атакуват Тайван, САЩ или съюзнически цели в голям брой, като ефективно ще претоварят противовъздушната отбрана“, казва той пред Reuters, след като е събрал данните за доклада от отворени източници на разузнавателна информация и търговски сателитни снимки.

Основната цел на тези дронове е „да изчерпят капацитета на тайванските системи за противовъздушна отбрана още при първата вълна на атаката“, добавя високопоставен тайвански служител по въпросите на сигурността. За да се попречи на Китай да „нанесе удари по целеви обекти с висока стойност, неизбежно ще се сблъскаме с въпроса за рентабилността при използването на скъпи ракети за тяхното прехващане от разстояние“, допълва той.

В доклад до парламента в Тайпе тази седмица Министерството на отбраната на Тайван очерта планове за бързо придобиване на ново поколение системи за противодействие на дронове.

Всичко това представлява възможност за опасна ескалация в период, в който целият свят е насочил погледите си към войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Китай събира огнева мощ за нападение срещу Тайван

Китай доминира на световния пазар на търговски дронове. Страната също така инвестира значителни средства в технологиите за военни дронове, като изгражда необходимата огнева мощ, за да поеме контрола над Тайван със сила, ако се наложи. Преустроените дронове, посочени в доклада на Института „Мичъл“, са част от разширяващия се арсенал от въздушни оръжия на Пекин, включващ бомбардировачи с ракети с голям обсег, модерни изтребители, балистични ракети, крилати ракети и рояци от съвременни дронове, казват експерти по въздушна война.

Пекин разглежда Тайван като своя територия и никога не се е отказвал от използването на сила, за да постави под свой контрол демократично самоуправляващия се остров, откъснал се от комунистически континентален Китай в средата на 20-и век. Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, като твърди, че само хората на острова могат да решават своето бъдеще.

Този месец американските разузнавателни служби заявиха, че според тяхната оценка Китай понастоящем не планира да нападне Тайван през 2027 г. Това е в контраст с годишния доклад на Пентагона относно военната мощ на китайската армия, публикуван в края на миналата година, в който се казва, че Китай „очаква да бъде в състояние да води и спечели война срещу Тайван до края на 2027 г.".

В случай на конфликт Китай би могъл да предприеме „мащабна атака“ с ударни самолети, ракети, летящи по различни траектории, и бързи и бавни дронове, казва изследователят Питър Лейтън, пенсиониран капитан от австралийските въздушни сили, който е работил в Пентагона. „Ще има много различни неща, които ще се случват едновременно. Това би било кошмар за противовъздушната отбрана", смята той, цитиран от Reuters.

Китай разработва нови безпилотни летателни апарати, включително стелт дрон за атака, който според експерти ще оперира от самолетоносач. Военни аташета и анализатори по въпросите на сигурността твърдят, че Пекин вече тества използването на дронове в операции за заблуда в потенциални репетиции за инвазия в Тайван.

J-6 е производна на съветския изтребител МиГ-19 от 50-те години на миналия век. Твърди се, че повече от 500 от тези самолети са превърнати в дронове и вече са обозначени като J-6W. През септември китайските въздушни сили представиха един от тези преустроени изтребители на авиационното изложение в Чанчун в Североизточен Китай.

Китайските летища, най-близки до Тайванския проток, където са базирани дроновете J-6, биха били уязвими за контраатака от Тайван и неговите съюзници в случай на конфликт. Затова идеята е да се изстрелят всички дронове в първите часове на евентуална операция на китайската армия, смятат анализатори.

