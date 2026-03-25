Спира ли Тайван производството на чипове: Има резервен газ само за 11 дни

25 март 2026, 14:59 часа 293 прочитания 0 коментара
Блокадата на Ормузкия проток от Иран отряза Тайван от вноса на втечнен газ (LNG) от Катар, който осигурява над една трета от нуждите му. Тайван внася 97% от енергията си, а конкретно Катар осигурява около 40% от втечнения газ за производството на ток на Тайванската електропреносна мрежа и от това е зависимо, наред с всичко останало, и производството на микрочипове и полупроводници. Както е добре известно, Тайван е най-големият производител на микрочипове и полупроводници в света - 90% от най-модерните микрочипове в световен мащаб са тайландски. Тези чипове се използват за всичко - от системи за насочване на ракети до смартфони и медицинско диагностично оборудване. А една съвременна фабрика за полупроводници консумира толкова електроенергия, колкото средностатистически метрополис.

Съответно в момента най-силният индустриален сектор на Тайван е под огромен натиск, тъй като страната разполага с резерви от втечнен газ, които ще й стигнат само за 11 дни. Страната ще е принудена да ограничи производството на електроенергия или да намали промишленото потребление, съобщи Politico.

Забавените доставки на чипове ще имат и глобални последици, като ще нарушат или спрат производствените линии както за гражданска, така и за военна продукция, за която полупроводниците са съществен компонент.

"Обезпокоен съм, тъй като производството на тези чипове зависи от всякакви суровини от цял ​​свят, включително от Персийския залив, и това е крехка екосистема", заяви американският сенатор републиканец Тод Йънг, един от вносителите на законопроекта за чиповете и научната дейност на стойност 7,4 милиарда долара, който доведе до големи инвестиции от страна на южнокорейския доставчик на полупроводници SK Hynix Inc. в неговия щат Индиана.

Продължителното прекъсване на доставките на втечнен природен газ за Тайван заплашва веригата за доставки на полупроводници, от която зависят САЩ и световната икономика. 

Ситуацията със суровините е критична и всичко това ще доведе до вълна от покачващи се цени на електрониката.

Катар освен газ доставя и приблизително 30-35% от световните нужди на хелий, който е необходим за охлаждане по време на литография и почистване на пластини. Застрашени са и доставките на бром, също използван при производството на микрочипове: 65% от световното производство е концентрирано в Израел и Йордания.

Анализаторите предупреждават, че дори без директни прекъсвания на електрозахранването в Тайван, производителите ще бъдат принудени да дадат приоритет на най-високодоходните AI чипове, жертвайки производството на микроконтролери за автомобилната и потребителската електроника. "Светът рискува повторение на кризата от 2021 г., когато автомобилните производители затвориха производствените линии поради недостиг на евтини чипове", прогнозираха експерти пред Bloomberg.

Елена Страхилова
