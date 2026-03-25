Спира ли Тайван производството на чипове: Има резервен газ само за 11 дни

Блокадата на Ормузкия проток от Иран отряза Тайван от вноса на втечнен газ (LNG) от Катар, който осигурява над една трета от нуждите му. Тайван внася 97% от енергията си, а конкретно Катар осигурява около 40% от втечнения газ за производството на ток на Тайванската електропреносна мрежа и от това е зависимо, наред с всичко останало, и производството на микрочипове и полупроводници. Както е добре известно, Тайван е най-големият производител на микрочипове и полупроводници в света - 90% от най-модерните микрочипове в световен мащаб са тайландски. Тези чипове се използват за всичко - от системи за насочване на ракети до смартфони и медицинско диагностично оборудване. А една съвременна фабрика за полупроводници консумира толкова електроенергия, колкото средностатистически метрополис.

Съответно в момента най-силният индустриален сектор на Тайван е под огромен натиск, тъй като страната разполага с резерви от втечнен газ, които ще й стигнат само за 11 дни. Страната ще е принудена да ограничи производството на електроенергия или да намали промишленото потребление, съобщи Politico.

Забавените доставки на чипове ще имат и глобални последици, като ще нарушат или спрат производствените линии както за гражданска, така и за военна продукция, за която полупроводниците са съществен компонент.

"Обезпокоен съм, тъй като производството на тези чипове зависи от всякакви суровини от цял ​​свят, включително от Персийския залив, и това е крехка екосистема", заяви американският сенатор републиканец Тод Йънг, един от вносителите на законопроекта за чиповете и научната дейност на стойност 7,4 милиарда долара, който доведе до големи инвестиции от страна на южнокорейския доставчик на полупроводници SK Hynix Inc. в неговия щат Индиана.

Продължителното прекъсване на доставките на втечнен природен газ за Тайван заплашва веригата за доставки на полупроводници, от която зависят САЩ и световната икономика.

Ситуацията със суровините е критична и всичко това ще доведе до вълна от покачващи се цени на електрониката.

Катар освен газ доставя и приблизително 30-35% от световните нужди на хелий, който е необходим за охлаждане по време на литография и почистване на пластини. Застрашени са и доставките на бром, също използван при производството на микрочипове: 65% от световното производство е концентрирано в Израел и Йордания.

Анализаторите предупреждават, че дори без директни прекъсвания на електрозахранването в Тайван, производителите ще бъдат принудени да дадат приоритет на най-високодоходните AI чипове, жертвайки производството на микроконтролери за автомобилната и потребителската електроника. "Светът рискува повторение на кризата от 2021 г., когато автомобилните производители затвориха производствените линии поради недостиг на евтини чипове", прогнозираха експерти пред Bloomberg.