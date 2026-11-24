Япония изрази сериозно възмущение от това как Китай прие японския премиер Санае Такаичи. Китайският наземен персонал е заподозрян в умишлено действие за унижение на Такаичи, вероятно по заповед отгоре - защото така разположи стълбата за слизане от самолета ѝ, че затрудни слизането на Санае Такаичи.
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65-годишният японски премиер трябваше да внимава много на горната площадка, докато се държеше за рамката на вратата на самолета, за да слезе безопасно.
Като цяло посрещането ѝ беше забележително студено. Японската делегация беше посрещната без оркестър, музика или приветстваща тълпа, развяваща знамена - така, както бяха посрещнати например американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин в Шънджън. Сега почетната гвардия беше малка, а Такаичи беше посрещнат от жена, отговорна за протокола.
“This is humiliating!” Japan outraged by Prime Minister Takaichi’s reception in China. Chinese ground staff are suspected of deliberately lowering the aircraft stairs to make it difficult for Sanae Takaichi to disembark. The 65-year-old Japanese prime minister had to jump down onto the upper landing while holding on to the aircraft doorframe. The overall reception was notably cold. The Japanese delegation was greeted without an orchestra, music or a welcoming crowd waving flags. The honour guard was small, and Takaichi was met by a female official responsible for protocol.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Напрежението между Китай и Япония стана много силно заради китайските действия срещу Тайван. Токио ги счита за заплаха за японската национална сигурност - ако Китай контролира Тайван, ще разшири възможностите си да нанася удари на изток.
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