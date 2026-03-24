Китай се подготвя ударно да победи САЩ в морска война

Разширяваща се кампания за картографиране на океана на Китай привлича все по-голямо внимание, тъй като появяващите се постоянно данни сочат, че усилията на Пекин надхвърлят гражданските изследвания. Подробно журналистическо разследване на Reuters показва, че събраните данни биха могли да играят решаваща роля в бъдещи подводни военни операции и битки.

Китай е разположил десетки изследователски кораби и стотици сензори в ключови морски региони. Те събират подробна информация за терена на морското дъно, температурата на водата, солеността и океанските течения.

Един ярък пример е корабът Dong Fang Hong 3, който е действал интензивно между 2024 и 2025 г. близо до Тайван, Гуам и стратегически маршрути в Индийския океан. Въпреки че официално провежда научни проучвания, анализатори смятат, че корабът прави дълбоководно картографиране с ясни военни приложения. Експерти подчертават, че познанието на условията под водата е от съществено значение както за разполагането на подводници, така и за проследяването на противникови подводници. Картографирането на морското дъно помага за:

безопасно навигиране в сложен подводен терен

подобряване на прикриването на подводници

повишаване на ефективността на сонара при откриване на вражески кораби

Освен това, разпространението на звука, ключов фактор при откриването на подводници, варира в зависимост от океанските условия, като температура, соленост и структура на морското дъно.

Картографските дейности на Китай са концентрирани във военно чувствителни региони, включително:

Води около Филипините и Първата островна верига там Зони в близост до американските военни бази в Гуам и Хавай Ключови търговски и енергийни маршрути в Индийския океан Арктически пътища за достъп близо до Аляска

Тези райони са от решаващо значение както за военните операции, така и за световната морска търговия.

Коментирали пред Reuters специалисти посочват подхода на Китай за сливане и маскиране на военни действия като извършвани от цивилния сектор, при който гражданските научни изследвания подкрепят военното развитие. Университетите и държавните институции играят ключова роля в развитието на технологии с приложения с двойно предназначение.

Стартирал около 2014 г., проектът на Китай за "прозрачен океан" има за цел да създаде мрежа за наблюдение на подводните условия в реално време. Инициативата се разшири от Южнокитайско море до Тихия и Индийския океан, като използва сензори и подводни масиви. Тези системи са предназначени да:

проследяват движенията на подводници

наблюдават критични морски точки

оптимизират сонарните и наблюдателни възможности

Американски военноморски експерти предупреждават, че нарастващите знания на Китай за подводните условия биха могли да оспорят традиционното господство на САЩ в подводната война. В продължение на десетилетия американският флот поддържаше значително информационно предимство под вода. Но кампанията на Китай за картографиране и мониторинг в голям мащаб може постепенно да затвори тази празнина.

Като цяло, откритията подчертават как научното изследване на океаните е все по-преплетено с военната стратегия, сигнализирайки за промяна в баланса на военноморските сили.

Източник: Reuters