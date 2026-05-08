Вулкан изригна в Индонезия, има загинали и ранени туристи

Трима души загинаха, а най-малко пет са ранени, в резултат на изригването на вулкана Дуконо в Източна Индонезия днес, съобщиха местните власти. Двама от загиналите са от Сингапур и са били част от група туристи, изкачвали вулкана в провинция Северно Малуку, когато той изригна.

Националната агенция за управление на бедствия съобщи, че най-малко пет алпинисти са били ранени при изригването.

Смята се, че около 20 алпинисти все още са блокирани на вулкана след изригването, като спасителни екипи ги търсят.

Бамбанг Сугионо, ръководител на наблюдателния пост на вулкана, заяви, че туристическите дейности на вулкана Дуконо са били забранени от 17 април поради засилената вулканична активност. Той каза, че властите подозират, че алпинистите са влезли в забранената зона, без да се отчетат пред наблюдателния пост.