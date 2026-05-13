Китай в навечерието на визитата на Тръмп: Нямаме проблем да смажем независимостта на Тайван

13 май 2026, 11:15 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Китай е твърдо решен да се справи със стремежа на Тайван към независимост. Капацитетът на Пекин да "смаже" сепаратизма е "неразрушим". Това заяви говорителят на Службата по въпросите на Тайван Чжан Хан. Прави впечатление, че изявлението бе направено два дни преди визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. 

Въпросът за демократично управлявания остров, който Китай разглежда като своя територия, със сигурност ще бъде обсъден на срещата на върха между президентите Тръмп и Си Дзинпин, пише Ройтерс. 

Тайванският президент Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и казва, че островът е "суверенен и независим". 

"Независимо колко пъти Лай Чин-те повтаря лъжите си, дори да ги повтори хиляда пъти, те си остават лъжи и никога няма да се превърнат в истина", заяви Чжан. "Нашата решимост да се противопоставим на независимостта на Тайван е твърда като скала, а капацитетът ни да смажем движението за независимост на Тайван е неразрушим", добави той.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения. През декември правителството на Тръмп одобри продажбата на Тайван на оръжия на рекордната стойност от 11 млрд. долара.

Доналд Тръмп Тайван Китай Си Дзинпин
Елена Страхилова Редактор
