Китай в навечерието на визитата на Тръмп: Нямаме проблем да смажем независимостта на Тайван

Китай е твърдо решен да се справи със стремежа на Тайван към независимост. Капацитетът на Пекин да "смаже" сепаратизма е "неразрушим". Това заяви говорителят на Службата по въпросите на Тайван Чжан Хан. Прави впечатление, че изявлението бе направено два дни преди визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Въпросът за демократично управлявания остров, който Китай разглежда като своя територия, със сигурност ще бъде обсъден на срещата на върха между президентите Тръмп и Си Дзинпин, пише Ройтерс.

Тайванският президент Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и казва, че островът е "суверенен и независим".

Още: Тръмп: Ние с Китай сме двете суперсили в света (ВИДЕО)

"Независимо колко пъти Лай Чин-те повтаря лъжите си, дори да ги повтори хиляда пъти, те си остават лъжи и никога няма да се превърнат в истина", заяви Чжан. "Нашата решимост да се противопоставим на независимостта на Тайван е твърда като скала, а капацитетът ни да смажем движението за независимост на Тайван е неразрушим", добави той.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения. През декември правителството на Тръмп одобри продажбата на Тайван на оръжия на рекордната стойност от 11 млрд. долара.

Таен агент под прикритие хвърли оставка в Калифорния