Програма на Григор Димитров: Кога и къде да гледаме Гришо на Чалънджър турнира в Бордо?

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва днес участието си на турнира от сериите Чалънджър в Бордо, Франция. Българинът, който е под номер 170 в световната ранглиста, ще премери сили със 115-ия в света американски тенисист Мартин Дам. Двамата имат цели 12 години разлика, като целта и пред двамата е влизане в топ 100 и участие по големите ATP турнири.

Чалънджър турнирът в Бордо е добра възможност за Григор да натрупа допълнително игрово време, с което потенциално да се завърне към най-добрите си дни в тениса. Самият Димитров заяви в интервю, че не смята, че е приключил с големия тенис, като вярва, че най-добрите дни за него тепърва предстоят. Само преди година българинът почти победи Яник Синер на Уимбълдън, но злощастна контузия го спря и го извади от тениса за месеци наред.

Мачът на Григор Димитров срещу Мартин Дам ще се изиграен а 13 май (сряда) вечерта. Двубоят е четвърти на Централния корт в Бордо, като се очаква да започне не преди 18:00 часа българско време. Мачът на Димитров срещу Дам обаче няма да бъде излъчван в българския телевизионен ефир. Това означава, че срещата ще може да бъде гледана онлайн - в други стрийминг платформи (ето няколко опции).

