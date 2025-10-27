Войната в Украйна:

Китай вдигна във въздуха ядрени бомбардировачи преди срещата Тръмп - Си Дзинпин

Китай вдигна във въздуха ядрени бомбардировачи преди срещата Тръмп - Си Дзинпин

Китай изпрати група стратегически бомбардировачи H-6K край Тайван само дни преди очакваната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. "Многобройни бомбардировачи H-6K бяха изпратени във водите и въздушното пространство около Тайван, за да извършат симулирани учения за конфронтация", съобщиха китайските държавни медии късно в неделя, добавяйки, че "няколко изтребителя J-10 са летели в бойни формации".

Бомбардировачите H-6K са способни да носят ядрени оръжия.

Военният канал на китайската държавна телевизия съобщи, че военновъздушните части на Източното командване на китайските военни – отговорни за операциите около Тайван – са провели бойно обучение, фокусирано върху разузнаване, ранно предупреждение, въздушни блокади и прецизни удари в ключови райони.

