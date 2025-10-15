Кой е първият природен обект на Саудитска Арабия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

Първият природен обект на световното наследство в Саудитска Арабия - резерватът Урук Бани Марид, е вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2023 г., съобщи саудитската новинарска агенция СПА. Разположен по западния край на пустинята Руб ал Хали, резерватът обхваща голяма площ от над 12 750 квадратни километра. Той е признат за единствената непрекъсната пясъчна пустиня в тропическа Азия и най-голямото непрекъснато пясъчно море на Земята.

Обектът отговаря на критериите на ЮНЕСКО за изключителната си универсална стойност, предлагайки забележителна панорамна гледка към пясъците на Руб ал Хали. Той включва едни от най-големите линейни дюни в света.

Още: ЮНЕСКО с нов генерален директор

Подслон на застрашени видове

Резерватът е ключово природно местообитание, дом на над 900 представители на флората и фауната, включително 120 вида местни диви растения. Той е подслон на застрашени от изчезване диви животни, по-специално - единственото стадо арабски орикси в света (този вид е известен още като "бял орикс" - бел. ред.), намиращо се в естествения си хабитат, наред с планински и пясъчни антилопи. Мястото обхваща части от пет от националните екосистеми на Саудитска Арабия, което го прави жизненоважно за оцеляването на ключови видове, пише БТА.

Снимка: iStock

Освен природната си красота, резерватът съчетава културно наследство и древни археологически обекти, които свидетелстват за дълбоката история на региона.

Още: Важен за ЮНЕСКО манастир ще бъде ремонтиран за близо 2 млн. евро

Районът е част от древни търговски пътища, по които са минавали керваните, превозващи благовония и подправки между Арабския полуостров и Южна Арабия. Днес там често се организират изследователски експедиции и екотуристически обиколки, които дават възможност да се опознае уникалната пустинна природа и културното наследство на региона.