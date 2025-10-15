Войната в Украйна:

Палестинската автономна власт е готова да управлява "Рафах"

Палестинската автономна власт заяви днес, че е готова да управлява ключовия пропускателен пункт „Рафах“, който се намира на границата на ивицата Газа с Египет. „Сега сме готови да се ангажираме отново и сме уведомили всички страни, че сме готови да управляваме граничния пункт „Рафах“, каза специален пратеник на палестинския президент Махмуд Абас, цитиран от Ройтерс. 

Палестинската власт също така категорично осъди екзекуциите, извършени от „Хамас“ в Ивицата Газа и ги нарече „отвратителни“ нарушения на човешките права и на върховенството на закона, предаде ДПА.

Десетки цивилни бяха екзекутирани без съд, се казва в изявление на президента Махмуд Абас, цитирано от новинарската агенция УАФА. В него се отбелязва, че групировката „Хамас“ е наложила управлението си „чрез насилие и заплахи“.

Абас призова за незабавно прекратяване на убийствата, да бъдат защитени невъоръжените цивилни и да бъдат преследвани отговорните.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Палестина Хамас Рафах информация 2025
