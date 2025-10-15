Оцеляла от Холокоста се самоуби заедно със съпруга си

Известна оцеляла от Холокоста и нейният съпруг взеха решението да сложат край на живота си с помощта на асистирано самоубийство, като уведомиха близките си за това с имейл, изпратен след смъртта им. Рут Познер е само дете, когато оцелява и бяга от концентрационния лагер Треблинка в Полша заедно с леля си. Тя бяга в продължение на три години, преди да се установи в Обединеното кралство. По-късно в живота си става успешна актриса, танцьорка, писател и човек, посветил живота си да разказва за Холокоста. Омъжва се за съпруга си Майкъл през 1950 г., но двойката преживява трагедия през 1998 г., когато единственото им дете, синът им Джереми, умира на 37-годишна възраст по време на възстановяването си от хероинова зависимост.

Писмо за сбогом

На 23 септември 96-годишната Познер и 97-годишният Майкъл слагат край на живота си. Те уведомяват семейството и приятелите си за решението си в имейл, с който разполагат от "The Times". "Съжаляваме, че не сме споменали за това", пишат те, "но когато получите този имейл, ние вече ще сме напуснали този смъртен свят. Решението беше взаимно и без никакъв външен натиск", се казва в имейла. "Живяхме дълъг живот и заедно почти 75 години. Идва момент, в който загубата на сетивата, на зрението и слуха, и липсата на енергия вече не са живот, а просто съществуване, което никакви грижи не може да подобри."

"Имахме интересен и разнообразен живот, с изключение на скръбта от загубата на нашия син Джереми. Наслаждавахме се на времето, прекарано заедно, опитвахме се да не съжаляваме за миналото, да живеем в настоящето и да не очакваме твърде много от бъдещето", завършват те. "С много любов, Рут и Майк."

Познер и съпругът ѝ не са страдали от никакви тежки заболявания, но според информациите са искали да умрат заедно. Двойката слага край на живота си, след като пътува от дома си в Лондон до клиника на Pegasos, неправителствена организация за подпомагане на умирането в Базел, Швейцария. През юни британският парламент направи сериозна крачка към легализирането на асистираното самоубийство.

Асистираното самоубийство е законно в Швейцария от 1942 г., според британската организация Dignity in Dying. То се различава от евтаназията, която е незаконна, защото пациентите сами приемат предписаните лекарства, за да сложат край на живота си, а не им ги дава лекар, пише "People".