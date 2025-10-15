Войната в Украйна:

Хуманитарна помощ в Газа: Израел отвори "Рафах"

Израел реши да отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава, след като радикалната палестинска групировка "Хамас" върна телата на четирима мъртви заложници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Израел е отменил и планирани мерки срещу "Хамас", които са включвали съкращаването наполовина на допусканите камиони с помощи за палестинците в крайбрежната територия.

Ислямисткото движение "Хамас" е информирало посредниците на сделката за прекратяване на огъня в Газа, че днес ще предаде телата на още четирима загинали заложници, съобщи по-рано израелският в. "Таймс ъв Израел".

В понеделник групировката предаде последните останали живи заложници на Международния комитет на Червения кръст след 738 дни в плен. Сред първите седем от 20-те освободени пленници бе Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
