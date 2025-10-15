Анализ: Новата война в Газа чука на вратата и то не с основна роля на Израел

Край на войната, мир в Газа – най-вече американският президент Доналд Тръмп шумно прокламира тази линия що се отнася до събитията в Близкия изток, където дълготраен мир никога няма. Засега Израел и "Хамас" тръгнаха по пътя поне на примирието, само че дали то ще е устойчиво: близкоизточният анализатор Руслан Трад коментира темата и посочва определени аспекти, които не вещаят оптимизъм.

Според Трад, категорично през последните дни рискът от своеобразна гражданска война в Газа се е увеличил.

"Хамас" мобилизира около 7000 души, за да възстанови контрола си на фона на нарастващото напрежение с враждуващи въоръжени групи и кланове. Тези действия на организацията започнаха преди последните преговори в Кайро, когато възникна въоръжен сблъсък в Южна Газа между бедуински кланове и бойци на Хамас.

Още: "Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа

"Хамас" разположи бойци в цяла Газа след сблъсъци с мощния бедуински клан Дугмуш в квартал "Сабра" на град Газа, където бяха убити двама членове на елитните сили на "Хамас", включително синът на Имад Акел, висш командир в отдела за военно разузнаване на "Хамас". Групата назначи пет нови губернатори с военно минало и издаде заповеди за мобилизация, за да "прочисти Газа от престъпници и онези, които сътрудничат на Израел". Силите на "Хамас" са отцепили райони, където над 300 членове на клана Дугмуш са се барикадирали с картечници и импровизирани експлозиви. Има данни, че са убити един член на клана, а около 30 други са отвлечени. Обвиненията към Дугмуш и други големи семейства не се базират на нищо реално, а единствената причина е конкуренция и симпатия към палестинските власти в Рамала", коментира Трад.

Близкоизточният анализатор предупреждава, че в Газа оръжието е в изобилие (бел. ред. - за разлика от храната и мира), след като много складове на "Хамас" бяха разграбени.

"Въоръжените групи, които се противопоставят на "Хамас", стават все по-агресивни, особено в районите извън израелските евакуационни зони, включително източната част на Рафах, части от Бейт Лахия и Бейт Ханун, както и Хан Юнис. Лидери като Хусам ал-Астал от Хан Юнис публично осъдиха "Хамас", като заявиха в социалните медии, че "от днес нататък "Хамас" не съществува". "Хамас" опита да атакува клана Ал-Майда в Хан Юнис. Други въоръжени фракции, включително в Рафах, успешно се противопоставят - засега - на опитите на "Хамас" да установи наново контрол", разказва Трад.

Още: Защо Египет е важен за плана на Тръмп за Газа: Анализ

Стъпките към мир

Близкоизточният експерт посочва, че планът на Тръмп за мир в Газа предвижда разоръжаване на "Хамас", но това изобщо не се приема от палестинското терористично движение. Отделно в самия план няма ясна рамка и пътна карта как да се случи отнемането на оръжието от ръцете на палестинските терористи, подчертава Трад. "Това фундаментално несъгласие, съчетано с решимостта на Хамас да възстанови контрола си, предполага, че вътрешният конфликт може да се засили, преди да се стигне до някакво решение", смята той.

"В Шарм ел Шейх беше подписана декларация, която редица медии побързаха да нарекат споразумение за прекратяване на конфликта. От практическа гледна точка обаче нейното значение като реален мирен договор е изключително ограничено. Основната причина е очевидна: документът не беше подписан от ключовите участници в конфликта – нито Израел, нито Хамас участваха в преговорите и дори не присъстваха на събитието. Дори без декларацията, не е ставало дума за примирие, а за спиране на огъня“, обобщава Трад и казва очевидното – външната политика на Тръмп е подчинена не на дългосрочни и стабилни решения, а на пиар и фанфари в медиите, за да трупа той самият политически престиж. "Реалността на терен е много по-прозаична", подчертава Руслан Трад.

Пълният анализ – ТУК!

Още: Макрон притеснен от "Хамас" въпреки мира в Газа