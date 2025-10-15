За да няма тежка зима: ПП-ДБ с призив към кабинета да побърза с бюджета преди да е паднал (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" настояват кабинетът "Желязков" да внесе бюджет за 2026 година, ако намери сили да се събере, защото иначе се очертава тежка зима. Това стана ясно по време на брифинг на формацията в парламента след призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на правителството и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

"Ако това правителство не внесе бюджет и тези боричкания продължат, това, което вече се очертава като много сериозна финансова криза, може да прерасне в истинска такава и да гледаме една много тежка зима", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. ОЩЕ: След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

Хванали са се за гушите, но имат два варианта

"Не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат чак такова сътресение, но те разкриха истината. Това, което виждаме в момента, е пълен блокаж на държвата. Правителството отменя заседание и не работи. Парламентът не работи, току-що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел правомощията на заместник-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи и групички. Борисов каза вчера, че е дал всичко на концесия и кръговете явно са се хванали за гушата. Не може България да става заложник на тези борби", смята Василев.

"Какви са решенията - ще си позволя да цитирам Конституцията - или правителството на Желязков иска вот на доверие, или преформатират правителството с нови лица. Това е решението от тук нататък. Очакваме мандатоносителят да съобщи на целокупния български народ", добави лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

ПП-ДБ и евентуални преговори за преформатиране на кабинета

От ПП-ДБ отговориха на въпрос дали биха участвали в евентуални преговори за преформатиране на правителството.

На въпроса отговори лидерът на "Да, България" Божидар Божанов. Той заяви, че няма как да са за преформатиране, защото не участват в правителството. "Не очакваме покана, тъй като нашите условия за санитарния кордон отпреди девет месеца не само не се изпълняват, а виждаме, че Борисов дава всичко на Пеевски", смята още Божанов.

Корените на политическата криза

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов смята, че мандатоносителят в лицето на Бойко Борисов е предизвикал тази политическа криза.

От своя страна Ивайло Мирчев от "Да, България" също отбеляза, че истинският виновник за политическата криза е този, който се е страхувал и който не е поискал да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски.

Снимка: Actualno.com

"Този човек е Бойко Борисов и ГЕРБ. В страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната система и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори. От вчера и ГЕРБ, и "ДПС - Ново начало" са практически една и също политическа сила", смята Мирчев. Според тях единственото, което е останало на Борисов да отиде във фотостудиото и да застане под герба, за да си направи снимка с Пеевски.

"Да, България" смята, че политическата система буксува и на 7-8 месеца изпълнителната власт бива свалена, като тази криза може да се реши като Пеевски бъде изваден от съдебната власт.

"Политическата криза е придобила системен характер, тя е още от 20-та година. Тя влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза и системна, заради това че съдебната власт и репресивния апарат на държавата, е превзет от Пеевски", смята другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори