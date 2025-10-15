Три екзекуции за въоръжени грабежи в Иран

Иран екзекутира трима мъже, осъдени за въоръжени грабежи, извършени главно в столицата Техеран, съобщи пресслужбата на съдебната власт.

Иран прилага смъртното наказание за редица престъпления и извършва най-голям брой екзекуции след Китай, според правозащитни организации като „Амнести Интернешънъл“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Смъртното наказание срещу трима грабители, извършили въоръжени грабежи в Техеран и други градове в страната, беше изпълнено в сряда сутринта“, съобщи Mizan Online.

Още: Публична екзекуция заради гледане на чуждестранни филми. В коя страна се случва това?

Съдебната власт обясни, че те са били осъдени за мохаребе („война срещу Бога“ на персийски), като посочи, че тримата мъже са извършили 14 грабежа през април 2024 г.

Осъдените са били обесени, уточни агенцията на съдебната власт на страната.

В началото на октомври съдебната власт обяви екзекуцията на шестима членове на група, призната за виновна за „терористични“ атаки в провинция Хузестан в южната част на страната.

Още: Иран твърди, че е екзекутиран “един от водещите шпиони“ на Израел